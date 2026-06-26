Il giornalista Matteo Moretto ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando: "É fatta per Gonçalo Ramos al Milan". Una notizia a sorpresa, soprattutto per le tempistiche, che regala ai tifosi rossoneri la prima gioia di un'estate ancora molto lunga sul mercato. Il centravanti portoghese arriverà dal PSG per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Un colpo ad effetto, che sarebbe stato sposato in pieno anche dal neo allenatore Rubern Amorim.

Juventus, Moretto: 'C'é l'accordo con Kolo Muani ma serve il si del PSG'

Moretto ha continuato a parlare di calciomercato su Youtube trattando anche le alte protagoniste della Serie A: "La Juventus qualche settimana fa aveva raggiunto un accordo in termini personali con Sorloth e ha fatto lo stesso adesso con Kolo Muani.

E' vero che c'é massima sintonia e feeling fra le parti, però i bianconeri devono arrivare a chiudere gli accordi anche con i club con cui parla. Ci dicono che filtra ottimismo in tal senso, ma il PSG deve essere ancora convinto e viste le ultime operazioni saltate come quella per Alisson, attenderei prima di parlare di operazione conclusa".

Molina e Ruggeri, due profili da osservare

Moretto ha infine detto: "Molina? E' un calciatore molto considerato da Simeone e questo al netto di qualche difficoltà che ha attraversato il terzino. Inoltre la parte finale dello scorso campionato ha mostrato un elemento tirato a lucido. E' vero, si sta parlando molto di lui anche in chiave italiana ma a tal riguardo voglio specificare una cosa: Molina non è legato all'Atletico Madrid fino al 2027 bensì fino al 28.

Questo comporta che chi vorrà prenderlo, dovrà pagare una cifra più importante rispetto a quella che sarebbe stata necessaria se il calciatore fosse stato a un anno dalla scadenza".

Il giornalista ha infine concluso: "Un discorso diverso può valere per Ruggeri, che con l'arrivo di Grimaldo diventerà un comprimario. Ecco perché l'Altetico ascolterà proposte per il terzino, che non è sicuramente intoccabile e che è nella lista di diversi club italiano. Penso che una cifra fra i 20 e i 22 milioni di euro possano bastare per prelevarlo e su di lui c'é la Fiorentina. Occhio perché i viola hanno chiesto anche informazioni per Juanlu Sanchez, calciatore del Siviglia che piacerebbe anche all'Atalanta".