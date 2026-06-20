Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha esordito dando nuove indiscrezioni sulla questione Juventus-Vlahovic: "Ad oggi e da quello che mi dicono, il centravanti serbo è fuori dal progetto bianconero e questo nonostante il grande rapporto che lega il bomber classe 2000 alla società piemontese. Va anche però sottolineato come il discorso economico fra le parti sia preponderante ed è proprio questa storia che ha spinto il ragazzo fuori dalla Continassa. Il papà dell'attaccante sta trattando il suo cartellino e nonostante il calciatore sia stato accostato a tantissime società, ci sono stati 0 riscontri.

Le cifre che Vlahovic chiedeva alla Juventus tra bonus alla firma, stipendio e commissioni non hanno attratto nessuno e sono somme fuori mercato. Quindi è da capire se eventualmente il serbo nei prossimi giorni possa tornare sui propri passi e accettare la proposta della Juventus, che potrebbe addirittura essere inferiore ai 6 milioni di euro a stagione. Magari si potrebbe fare un rinnovo annuale con al suo interno una clausola rescissoria a cifre basse. Quindi nel calcio mai dire mai".

Milan, Moretto: 'Hjulmand? Non è un obiettivo dei rossoneri'

Parlando poi di Milan, Moretto ha detto: "Hjulmand? Da quello che so io c'é un prezzo fissato per le squadre di Premier e un prezzo per quelle italiane.

In Inghilterra quindi il calciatore potrebbe essere piazzato per 50 milioni mentre da noi, si tratterebbe per una somma inferiore. Da quello che mi risulta però, per il Milan attualmente non è un obiettivo. Innanzitutto per i costi e poi per il numero di calciatori all'interno della rosa rossonera. Prima di poter fare altri mediani in entrata, bisognerà quindi pensare a qualcuno in uscita".

Moretto allontana Jashari da Atalanta e Roma: 'Amorim crede in lui'

Infine Moretto ha sottolineato: "Si parla tanto dell'uscita di Jashari ma Amorim vorrebbe costruire il centrocampo su di lui. Parliamo di un calciatore che è costato tanto e nel quale la società rossonera crederebbe. Per lui si parla di Atalanta, di Roma e di Juventus ma a oggi, il calciatore è molto più vicino a una permanenza che a un addio. Discorso molto simile vale per Ricci, che il tecnico portoghese vorrebbe testare sul campo".