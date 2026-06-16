La Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha preso ufficialmente il via. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Napoli con il supporto di società di servizio specializzate, mira alla completa modernizzazione dell'impianto sportivo. L'obiettivo è trasformare lo stadio in una struttura all'avanguardia, pronta a soddisfare le esigenze contemporanee del calcio e degli eventi.

Iter approvativo e tempistiche

L'approvazione definitiva del progetto è attesa entro la metà di luglio.

Questo termine è cruciale per la presentazione della candidatura ufficiale dello stadio Maradona come una delle sedi per gli Europei di calcio 2032. Il rispetto di tali scadenze è fondamentale, essendo strettamente vincolato alle normative e ai requisiti stabiliti sia dalla FIGC che dalla UEFA. La tempestività nell'iter approvativo è quindi determinante per il successo della proposta napoletana a livello internazionale.

Dettagli del progetto e ruolo del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli riveste un ruolo centrale, essendo responsabile della proposta e della gestione dell'intero processo. La preparazione del piano di riqualificazione è stata affidata a società di servizio specializzate in lavori pubblici e infrastrutture sportive.

Il progetto prevede interventi mirati per migliorare la funzionalità e la sicurezza dello stadio, oltre ad adeguare le strutture agli standard internazionali richiesti per ospitare grandi eventi sportivi.

La riqualificazione dello stadio Maradona si inserisce tra i progetti strategici del Comune di Napoli. L'iniziativa mira a valorizzare le infrastrutture sportive della città e a promuovere la candidatura di Napoli come sede di eventi di rilievo internazionale. Questo impegno rafforza la posizione della città nel panorama sportivo e culturale globale.