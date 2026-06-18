Le indiscrezioni di mercato continuano a intrecciarsi con valutazioni economiche e strategie societarie sempre più complesse. In casa Juventus, uno dei nomi accostati nelle ultime ore al reparto offensivo bianconero è quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna che si è messo in mostra grazie a prestazioni convincenti e a un percorso di crescita costante. Nel frattempo, il Napoli deve fare i conti con le richieste della Lazio per Mario Gila, mentre il Milan osserva con attenzione gli sviluppi legati al futuro di Nicolò Zaniolo.

Balzarini frena sull’ipotesi Castro: il prezzo spaventa la Juventus

A commentare le indiscrezioni che accostano Castro alla Juventus è stato il giornalista Gianni Balzarini attraverso il proprio canale YouTube. Secondo il cronista, il centravanti argentino rappresenta certamente un profilo interessante e in prospettiva potrebbe diventare un attaccante importante per il campionato italiano. Il vero ostacolo, però, sarebbe rappresentato dalla valutazione fissata dal Bologna. Il club emiliano, infatti, sarebbe disposto a trattare il giocatore soltanto davanti a una proposta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra considerata particolarmente elevata da Balzarini, soprattutto se rapportata a quanto mostrato finora dal giovane attaccante sudamericano.

Per questo motivo la Juventus difficilmente sarebbe intenzionata a spingersi fino a tali livelli economici, preferendo eventualmente orientarsi verso obiettivi differenti o attendere condizioni di mercato più favorevoli.

Napoli-Gila, Lotito detta le condizioni. Zaniolo può diventare un’occasione per il Milan

Non meno complessa appare la situazione che riguarda Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio continua a essere seguito con attenzione dal Napoli, ma dalla Capitale filtra una posizione molto chiara da parte del presidente Claudio Lotito. Per lasciar partire il centrale serviranno almeno 30 milioni di euro e non verranno prese in considerazione formule che prevedano contropartite tecniche.

Una risposta netta nei confronti delle strategie del direttore sportivo Giovanni Manna e di Aurelio De Laurentiis, che speravano di poter sfruttare la vicinanza alla scadenza contrattuale del giocatore per ottenere uno sconto.

Sul fronte Milan, invece, cresce l’attenzione attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Nelle scorse ore il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, è stato avvistato presso il centro sportivo rossonero, alimentando immediatamente le speculazioni. A rafforzare le indiscrezioni sono arrivate anche le dichiarazioni dello stesso agente, che ha evidenziato l’insoddisfazione del giocatore per le condizioni economiche prospettate dall’Udinese dopo il riscatto dal Galatasaray. Un malcontento che potrebbe trasformarsi in una concreta opportunità di mercato per il Milan, alla ricerca di profili italiani capaci di rilanciarsi ad alti livelli.