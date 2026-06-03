Il Napoli ha ufficializzato il riscatto a titolo definitivo dell'attaccante Rasmus Winther Hojlund dal Manchester United. La società partenopea ha confermato che si sono "maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Hojlund dal Manchester United Football Club". Questo passaggio segna un momento chiave per il club azzurro, consolidando la presenza di uno dei suoi elementi più promettenti.

L'operazione era stata impostata la scorsa estate con una clausola contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla UEFA Champions League.

Avendo il Napoli raggiunto questo prestigioso traguardo, il club ha versato i restanti 44 milioni di euro, che si aggiungono ai 6 milioni già corrisposti per il prestito iniziale. L'investimento complessivo per assicurarsi l'attaccante danese ammonta così a 50 milioni di euro.

Dettagli Economici e Durata del Contratto

L'accordo economico per l'acquisto di Hojlund si è concretizzato con un esborso totale di 50 milioni di euro. Di questi, 6 milioni erano stati versati per il prestito estivo, mentre i restanti 44 milioni sono stati corrisposti in seguito all'attivazione della clausola di riscatto obbligatorio. Il giovane attaccante ha siglato un contratto a lungo termine con il club azzurro, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2030, a testimonianza della fiducia riposta nelle sue qualità.

Il Contributo Decisivo di Hojlund in Campo

Durante la sua permanenza in maglia azzurra, il calciatore danese ha dimostrato il suo valore, collezionando un totale di 44 presenze e realizzando 16 reti. Le sue prestazioni sono state fondamentali e hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che, come previsto, ha fatto scattare l'obbligo di riscatto.

Lo stesso Rasmus Hojlund ha voluto condividere la sua gioia e il significato di questo passaggio attraverso i suoi canali social. "Questo gol ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli, e sto dicendo addio al Manchester United", ha dichiarato l'attaccante, sottolineando l'importanza del risultato sportivo e la sua definitiva appartenenza al club partenopeo.