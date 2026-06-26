Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha proclamato un giorno festivo nazionale per venerdì 26 giugno, in seguito alla storica vittoria della nazionale di calcio contro la Germania ai Mondiali 2026. L'annuncio è stato diffuso tramite il suo account ufficiale di X, dove il capo dello Stato ha espresso gratitudine ai giocatori e allo staff tecnico per il successo ottenuto, nonostante le "critiche, gli insulti e i momenti difficili". Concludendo il messaggio, ha esclamato: "Domani, giorno festivo! Viva l'Ecuador".

Il decreto esecutivo che ufficializzerà il provvedimento è atteso nelle prossime ore.

La nazionale ecuadoriana ha infatti superato la Germania con un risultato di 2-1 nell'ultima giornata del gruppo E del Mondiale, conquistando così la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. Questa edizione, la prima ospitata da tre Paesi (Messico, Stati Uniti e Canada), aggiunge un ulteriore significato al trionfo.

Un trionfo che unisce il Paese

L'annuncio del giorno festivo ha generato entusiasmo in tutto l'Ecuador, che si prepara a celebrare un risultato storico per il calcio nazionale. La vittoria contro la Germania, una delle squadre più blasonate a livello mondiale, ha garantito l'accesso alla fase a eliminazione diretta e innescato un forte senso di orgoglio nazionale.

Il successo è stato accolto con grande partecipazione anche dalle istituzioni. La ministra dell'Educazione, dello Sport e della Cultura, Gilda Alcívar, ha annunciato attraverso i propri canali social la sospensione delle lezioni in tutte le scuole del Paese. "Non ci saranno lezioni in tutte le istituzioni educative", ha dichiarato la ministra. Ha proseguito: "Grazie alla selezione per averci dato questa immensa gioia. Il vostro amore per la maglia ci unisce come una sola nazione. In riconoscimento di questo trionfo e come decretato dal presidente, domani sarà festivo, non ci saranno lezioni in tutte le istituzioni educative".

Il valore della celebrazione collettiva

La proclamazione del giorno festivo e la sospensione delle attività scolastiche rappresentano una risposta istituzionale all'entusiasmo popolare generato dalla vittoria.

Il provvedimento, esteso a tutto il territorio nazionale, testimonia l'importanza del risultato sportivo e il desiderio di condividere la celebrazione con la popolazione. La decisione del presidente Noboa e della ministra Alcívar sottolinea come lo sport, in eventi di portata internazionale come i Mondiali, possa essere un elemento di coesione sociale e di orgoglio collettivo.