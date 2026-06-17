La Norvegia ha iniziato il suo percorso nella fase a gironi del Gruppo I dei Mondiali di calcio 2026 con una netta e convincente vittoria. La nazionale scandinava ha superato l'Iraq per 4-1 in un incontro disputato al Boston Stadium di Foxborough, in Massachusetts. Questo risultato permette alla Norvegia di portarsi in testa al girone, affiancando la Francia, che in precedenza aveva battuto il Senegal.

La partita ha preso vita al 29° minuto, quando il bomber Erling Haaland ha siglato la rete del vantaggio per la Norvegia. L'attaccante, al suo debutto assoluto in un Mondiale, ha sfruttato al meglio un preciso cross dalla fascia, insaccando di testa con grande efficacia.

L'Iraq, tuttavia, ha mostrato una reazione immediata e, dieci minuti più tardi, al 39°, è riuscito a pareggiare i conti con Ayman Hussein, che con un potente colpo di testa ha superato il portiere norvegese Nyland.

Nonostante il momentaneo equilibrio, la Norvegia è tornata in vantaggio poco prima della fine del primo tempo. Al 43° minuto, ancora una volta Erling Haaland si è reso protagonista, approfittando di un errore difensivo della squadra irachena per rubare palla in area e superare il portiere avversario, portando il risultato sull'1-2.

Il dominio norvegese nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco, la Norvegia ha mantenuto il controllo delle operazioni, gestendo il ritmo e cercando di allungare ulteriormente il proprio vantaggio.

La superiorità tecnica e fisica degli scandinavi è emersa con chiarezza, culminando in altre due marcature che hanno sigillato il risultato.

Al 76° minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo ben calibrato, il difensore Leo Skiri Østigård ha realizzato il terzo gol per la Norvegia, insaccando di testa con precisione. La rete ha consolidato il vantaggio e ha messo la partita in una posizione di sicurezza per la formazione norvegese. Il sigillo finale è arrivato in pieno recupero, al 97° minuto, quando Kristian Thorstvedt ha chiuso definitivamente i conti, ancora una volta con un colpo di testa, fissando il punteggio sul 4-1.

Il cammino nel Gruppo I e le prospettive future

Con questa solida prestazione, la nazionale scandinava ha dimostrato solidità e concretezza, conquistando tre punti preziosi che la proiettano in testa al Gruppo I, a pari merito con la Francia.

L'Iraq, nonostante il tentativo di reazione nel primo tempo, ha faticato a contenere l'offensiva avversaria e dovrà ora cercare riscatto nelle prossime gare per mantenere vive le speranze di qualificazione.

La partita, caratterizzata da pochi rischi nei minuti iniziali, ha visto la qualità offensiva norvegese fare la differenza. Il doppio sigillo di Haaland, protagonista assoluto della serata, e l'efficacia della squadra nello sfruttare i calci piazzati, sono stati elementi determinanti per il successo. La Norvegia, che ha visto il suo bomber debuttare con una doppietta in un Mondiale, conferma le aspettative e si candida a essere una delle possibili sorprese del torneo. La prossima sfida vedrà la formazione guidata da Haaland affrontare il Senegal, un appuntamento cruciale per il prosieguo del cammino mondiale.