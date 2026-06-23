Due partite, due vittorie. La Norvegia supera il Senegal per 3-2, mantiene il punteggio pieno nel girone e conquista con una giornata d’anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ora la squadra scandinava si prepara alla sfida con la Francia, decisiva per il primo posto nel girone I e per un possibile tabellone più favorevole.

Haaland ancora decisivo

Ancora una volta protagonista assoluto è Erling Haaland, che risponde alle prestazioni dei grandi rivali Messi e Mbappé con un’altra doppietta che illumina la scena mondiale.

L’attaccante norvegese guida la sua nazionale in un percorso perfetto, inserendosi in un momento di entusiasmo crescente che coinvolge squadra e tifosi.

La festa dei tifosi e la “Viking Row”

La vittoria è accompagnata dall’esplosione di gioia dei sostenitori norvegesi. Sugli spalti si ripete la ormai celebre "Viking Row", la remata collettiva diventata simbolo del tifo scandinavo, già paragonata al "Geyser Sound" islandese.

La coreografia invade anche Times Square, dove interrompe persino una sessione collettiva di yoga prima della partita, segno di un entusiasmo che ha ormai travolto l’intero movimento calcistico norvegese.

Nel post partita, pur mantenendo un profilo equilibrato, Haaland riconosce il momento straordinario della squadra: "Faccio parte di qualcosa di speciale, stiamo scrivendo la storia e sono estremamente orgoglioso di essere norvegese".

Il racconto della partita

Il Senegal si presenta come avversario più competitivo rispetto all’Iraq, ma la Norvegia impone subito il proprio ritmo, costringendo Mendy a diversi interventi.

Il vantaggio arriva nel finale di primo tempo con Pedersen, difensore del Torino subentrato al 13’ per l’infortunato Ryerson. L’azione nasce da un errore di Koulibaly e si conclude con il gol che sblocca il match.

Il dominio di Haaland nella ripresa

In apertura di secondo tempo arriva il raddoppio: Haaland finalizza un contropiede corale su assist di Odegaard, firmando il 2-0.

Il Senegal reagisce e accorcia le distanze con Sarr, che in area piccola anticipa Nyland e riesce a superarlo con un tocco ravvicinato.

La speranza africana dura però poco.

Dopo cinque minuti, ancora Haaland firma il terzo gol norvegese con una conclusione di piatto al volo dal centro dell’area. Nell’azione Mendy si infortuna ed è costretto a lasciare il campo.

Nel finale il Senegal tenta nuovamente di riaprire la gara con Sarr, ma il tempo a disposizione non basta per completare la rimonta.

Norvegia nella storia recente

Con questo successo la Norvegia vola ai sedicesimi di finale, mentre il Senegal resta obbligato a battere l’Iraq e a sperare nella classifica delle migliori terze.

Il risultato richiama alla memoria l’ultima partecipazione norvegese a un Mondiale, 28 anni fa, quando la squadra riuscì a superare il girone battendo a sorpresa il Brasile campione del mondo in carica.

Agli ottavi arrivò poi la sconfitta contro l’Italia di Cesare Maldini, con gol decisivo di Christian Vieri.

Oggi, però, il presente parla norvegese, con una generazione trascinata da un attaccante capace di riscrivere le gerarchie del torneo.