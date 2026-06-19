Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube di calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "La tripletta segnata con il Canada di Jonathan David è una bellissima notizia per la Juventus che ora dovrà scegliere se mandarlo via o puntare su di lui. In ogni caso nei prossimi giorni il club bianconero dovrà arrendersi di fronte al fatto che qualche calciatore dovrà cederlo senza poter avere grandi pretese. Ad esempio so che su Openda hanno chiesto informazioni almeno5 o 6 società e Carnevali non potrà fare resistenza ma anzi sarebbe già importante piazzare in Francia o Inghilterra l'attaccante, magari cercando di inserire una clausola per la cessione a titolo definitivo.

Perché se Openda ritrovasse fiducia e spazio, a quel punto alla Continassa potrebbero davvero sperare di rivenderlo per 40 milioni. Sono convinto che lontano dai riflettori e senza tutte le responsabilità che ha avuto, il belga potrà riprendersi, perché a mio avviso è tutto fuorché un calciatore scarso".

Roma, Pedullà è certo: 'Dodò? Per la Roma non è una priorità come per il Napoli'

Pedullà ha proseguito: "Voglio cercare di fare chiarezza su Dodò, che viene accostato alla Roma, ma il club giallorosso non è sul brasiliano. O meglio, il brasiliano potrebbe anche piacere a Gasperini ma sarebbe la quinta o sesta scelta del piemontese. Va anche detto che quella del terzino non è una priorità della società capitolina, che attualmente sta lavorando per incassare il si dei rinnovi di calciatori come Celik.

Quindi per Dodò tengo Napoli e l'estero e non la Roma. Inoltre va sottolineato come per la Fiorentina non sarà facile sostituire il fluidificante sudamericano, perché i nomi che girano non sono alla sua altezza".

Milan, Pedullà durissimo: 'Ibrahimovic è un disastro'

Infine Pedullà ha sottolineato: "Il Milan è un disastro nelle mani di Ibrahimovic. E' come vedere un vaso di porcellana riposto nelle mani di una persona con una presa molto poco salda. Questa storia della promozione del ds che sta lavorando per il Milan Futuro solamente perché è un amico dello svedese, rende l'idea di cosa sia la società rossonera oggi. Questo al netto delle parole dette su Amorim da Scaloni, che evidentemente non conosce la tifoseria del Milan. Io credo che solo per l'atteggiamento che sta avendo Ibrahimovic in questo periodo, Cardinale dovrebbe chiamarlo e interrompere i rapporti".