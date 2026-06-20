Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato e ha esordito dicendo: "Alla Juve piace ancora tanto Kolo Muani, ma la macchina diplomatica dei bianconeri deve azionarsi per ripristinare un minimo di rapporto con il PSG, dopo i danni combinati da Comolli. L'ex ad francese pensava di poter prendere l'attaccante a prezzi di saldo ed è evidente che alla società parigina questa cosa non sia andata a genio. Ecco perché mi aspetto dei dialoghi aperti fra Carnevali e Campos, che aveva praticamente chiuso i dialoghi con la vecchia gestione bianconera.

Se ne può riparlare, anche se i tempi possono essere biblici".

Napoli, Pedullà: 'Meret è un titolare e non penso che De Laurentiis voglia risolvere un problema alla Juve'

Pedullà ha poi parlato del Napoli: "Meret? Non ho alcuna traccia che lo porti alla Juventus e onestamente faccio fatica a pensare che il Napoli voglia dare un calciatore ai bianconeri per risolvergli dei problemi. Inoltre vorrei ricordare che la società piemontese, prima di poter operare sul mercato in entrata, dovrà agire su quello in uscita. Perché la vecchia signora dovrà fare cassa, dopo aver sperperato l'impossibile e peggiorato la propria posizione economica, anche a causa del mancato arrivo in Champions. Quindi prenderei le distanze da chi dice che Meret è un candidato per la Juventus, visto che a Napoli lo considerano un titolare e che casomai, lascerebbero partire Milinkovic-Savic".

Pedullà: 'Inter-Palestra affare pronto, Broja non andrà al Cagliari'

Ancora Pedullà: 'Palestra-Inter è un affare destinato ad andare in porto e vedo chiare differenze con la vicenda di Lookman. A mio avviso, l'ex Atalanta si è giocato male le sue carte e ha creato antipatie all'interno del club bergamasco, avendo spesso dei comportamenti che hanno storto la famiglia Percassi. Palestra invece sta avendo un comportamento corretto, quello di un ragazzo che ha espresso un desiderio e sta aspettando che le cose vadano come devono andare. Quindi nella prossima settimana ci dovrebbe essere un summit, forse quello decisivo, per chiudere la vicenda.

Infine il giornalista ha voluto sottolineare: "Il Cagliari non prenderà Broja, perché non è una trattativa che si svilupperà. Parliamo di un attaccante che andrà altrove, visto che è un profilo da top club. Anche il Napoli ci aveva pensato cosi come il Milan, che aveva fatto dei sondaggi per lui".