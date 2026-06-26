Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Goncalo Ramos è ormai una situazione chiusa in casa Milan e sarà il famoso centravanti che i rossoneri stavano cercando dai tempi di Giroud. Si è parlato di visite già fatte dall'attaccante in Florida, visto che il calciatore è impegnato con la sua nazionale con i mondiali. Un'abitudine ormai che sta prendendo piede quest'estate, visto che anche Ederson aveva svolto una prima parte di visite con il Brasile per conto dello United. Cosa penso di Ramos?

E' un attaccante bravo tecnicamente e che ha grande intuito sotto porta, certo è che poi ci sarà una disquisizione sulle cifre, che saranno roboanti. Parliamo di oltre 70 milioni di euro con i bonus. Insomma, un modo veloce per mettere una pezza ai vari errori che la società rossonera ha commesso in questi ultimi anni con i managment che si sono susseguiti. Ho anche raccontato della possibilità del Milan di fare un centrocampista top e non a caso si parla di gente come Rios o Hjulmand".

Inter, Pedullà: 'Fabregas aveva ragione a dire che Paz non sarebbe andato a Milano'

Sull'Inter poi Pedullà ha detto: "Mentre de Vrij si appresta a diventare un nuovo difensore del Panathinaikos, bisogna aspettare cosa faranno i nerazzurri per Solet.

Nico Paz nel frattempo è svanito, visto che il Como ha preso l'argentino pagandolo 60 milioni di euro e bisogna anche dare ragione a Fabregas, che qualche settimana fa forse in maniera un po' brusca aveva detto che l'argentino non sarebbe andato all'Inter. Evidentemente il tecnico spagnolo conosceva le strategie in casa Como, che ha saputo giocarsi bene le sue carte".

Juventus, Pedullà: 'Mi aspetto uno sprint dei bianconeri che hanno sondato anche Castro per l'attacco'

Sulla Juventus infine Pedullà ha detto: "Ora mi aspetto lo sprint della Juventus per Kolo Muani, visto che il PSG ha aperto per la cessione del suo attaccante a 40 milioni di euro. Ci sono inoltre 3 tavoli aperti con il Bologna: Lucumi è il numero 1 della lista dei bianconeri, mentre Miretti sarebbe un passaggio importante dei bianconeri, che lo vorrebbero cedere entro il 30 giugno per una cifra fra i 12 e i 14 milioni di euro. Un terzo tavolo porterebbe a Castro, perché a Spalletti piace e perché la Juve vuole fare due attaccanti. Va anche detto che finora però Carnevali si è limitato a sondare il terreno".