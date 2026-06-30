Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto la sua su possibili intrecci fra Juventus e Inter: "Il rapporto fra Marotta e Carnevali è di assoluta amicizia ma questo non mi ha mai fatto pensare che se uno dei club avesse dei problemi economici, l'altro correrebbe a risolvergli. Perché parliamo di due società storicamente rivali. Questo però non vuol dire che sarà sempre cosi: ad esempio uno spiraglio aperto per Frattesi in bianconero lo lascerei. So che non è una cosa che fa piacere ai tifosi della Juventus ma credo che bisogna seguire le richieste dell'allenatore bianconero.

D'altro canto per Frattesi la società piemontese resta la preferita, quindi bisogna tenere gli occhi aperti sulla vicenda. Cosi come è da seguire la questione Cambiaso all'interno di un discorso più amplio che riguarda la scelta del terzino destro dei nerazzurri. C'é Dodò in ballottaggio, cosi come il nome di Khalaili".

Napoli, Pedullà: 'La Lazio si sta ammorbidendo per Gila ma occhio all'Atalanta, che ha perso Hien'

Pedullà ha proseguito: "Il Napoli e il Genoa ieri sera si sono parlati per Cajuste, centrocampista che piace molto ai liguri e per il quale si è provato a inserire a tutti i costi Norton-Cuffy. Per ora non se ne fa niente, perché Manna ha bloccato gli acquisti. Occhio anche alla pista per Mario Gila, perché le richieste della Lazio si stanno un po' ammorbidendo.

Insomma, trattenere il difensore nella Capitale e con un solo anno di contratto potrebbe essere troppo rischioso per i biancocelesti e quindi dai 30 milioni di euro da cui partiva, si è arrivati a 22 milioni più 3 di bonus. Una cifra che garantirebbe l'acquisizione di uno stopper che per me è di altissimo livello. Attenzione però, perché come già accennato, Manna deve prima fare un'uscita o alzare la posta in palio per Gila rispetto alle contropartite tecniche proposte. Lucca e Rafa Marin sono stati messi sul piatto, cosi come Paolo Maldini e Bakker da parte dell'Atalanta. Il problema è che Lotito almeno per ora vuole solo soldi. Quindi chi farà questo scatto di 22 milioni più bonus si aggiudicherà il centrale.

Occhio però, che a Bergamo Hien si è fermato e non sarà un problema di qualche settimana ma di almeno 2 o 3 mesi, quindi Giuntoli ha fretta di aggiungere un centrale al reparto".

Fiorentina su Nuno Tavares

Sempre restando in tema Lazio, Pedullà ha concluso: "I mal di pancia di Nuno Tavares sono ormai stati registrati da tempo a Formello e il portoghese sarebbe già andato a gennaio, se avesse potuto. Farioli ci sta provando, cosi come il Besiktas. Sullo sfondo resta la Fiorentina, che cerca un terzino sinistro e ci ha provato per il lusitano".