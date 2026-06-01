Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del Milan ha detto: "Mi domando il significato di Ibrahimovic seconda voce ai mondiali, soprattutto nel momento in cui sarà proprio lo svedese a dover scegliere un direttore sportivo. Se poi aggiungiamo che Cardinale sta dall'altra parte del mondo, capiamo come il Milan stia davvero toccando il fondo. Qualcuno deve intervenire per ricordare a questa gente la storia e il blasone del club rossonero. Perché non riesco davvero a concepire come nel bel mezzo della bufera un dirigente importante possa accettare un incarico cosi marginale.

Cosa succederà se dovesse servire l'intervento di Ibrahimovic? Saranno costretti a chiamarlo a determinati orari perché c'é il fuso? Quindi a malincuore devo dire che questo non è più il Milan".

Juventus, Pedullà: 'Nomi come Juan Jesus o Emerson Palmieri sono da brividi'

Pedullà parlando della Juve ha poi aggiunto: "Mi sembra che la situazione alla Juventus sia molto complicata e vedo degli accostamenti difficili da capire. Non mi permetto di giudicare le notizie degli altri ma Juan Jesus o Emerson Palmieri sono nomi da brividi, profili che con tutto il rispetto darebbero davvero poco. Cioè a questo punto alla Continassa converrebbe restare cosi come sono, perché parliamo di calciatori che non permetterebbero alla formazione bianconera minimamente di fare quel salto di qualità che permetterebbe alla vecchia signora di ripartire.

Oltre tutto si è consumato un tradimento. Quale? Alisson. Io posso garantire che a Spalletti erano state delle certezze per il portiere brasiliano, e nessuno lo confermerà, ma io so che il toscano ha speso settimane e settimane a convincere l'estremo difensore del Liverpool a sposare il progetto bianconero. Quindi bisognava andare dai Reds e non aprire la classica telenovela che già in passato aveva fatto naufragare nomi alla Kolo Muani. Però i nomi accostati alla Juventus devono essere all'altezza, altrimenti da questo imbuto non ne usciranno mai".

Alfredo Pedullà: 'A Roma non vorranno più commettere errori come Vaz'

"Alajbegovic Roma? Il nome del bosniaco era più un profilo cercato da Massara, ma ora il ds non è più a Trigoria.

Nella Capitale sono cambiate tante cose e da quello che so, errori come Vaz non li vogliono più commettere. Con questo non mi riferisco alle qualità del francese ma al fatto che se dovranno fare degli investimenti, li faranno prima su calciatori già pronti. Mi spiego meglio: piuttosto che investire 30 milioni, magari proprio su Alajbegovic, a Roma si proverà a spenderne 45 e prendere Greenwood".