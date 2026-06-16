Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "In casa Juventus è finita la monarchia e quello che emerge è che si respira un'altra aria alla Continassa. Un'aria nuova, in cui prevale il concetto di gruppo e non dittatoriale. Prima c'erano persone che andavano avanti per la propria strada senza chiedere mentre adesso si sceglie gli uomini insieme, allargando un managment senza fare più follie. Cosa intendo con questo? Discorsi come quello per Vlahovic, che qualcuno ritiene ancora un tema aperto mentre io penso che dovrebbe succedere qualcosa di straordinario per vedere il serbo in bianconero.

Già i soldi offerti erano tanti e lui non ha accettato, figuriamoci con questa nuova organizzazione, che imporrà scelte ben ponderate. Carnevali è un grande dirigente e cerca sempre di fare gruppo e a prescindere da dove si trova, cerca di portare il suo metodo di lavoro, che io ritengo vincente. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo per tornare competitivi ma d'altronde a Torino ormai si sono abituati ad aspettare, perché sono anni che non vincono lo scudetto".

Pedullà: 'Gila e il Napoli hanno trovato l'accordo sulla base di 3 milioni di euro a stagione'

Ancora Pedullà: "Ora tutti sono finiti sul carro di Gila e ribadisco il fatto che lo spagnolo rappresenti una priorità per il Napoli e non da qualche giorno, ma da mesi.

La società partenopea d'altronde ha già raggiunto un accordo di base con lo spagnolo da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra che gli sembrerà enorme rispetto al milione di euro lordo, circa 500 mila euro netti, che oggi percepisce alla Lazio. Uno stipendio che non sta in cielo ne in terra e che fa capire perché a Formello i rapporti con il presidente siano ai minimi termini".

Atalanta, Pedullà: 'A Bergamo vogliono un regista e occhi su Gaetano del Cagliari e Ricci del Milan'

Infine Pedullà ha rivelato: "L'Atalanta vuole prendere un regista e il primo della lista oggi è Gianluca Getano. Perché piace cosi tanto? Perché ha grandi margini di miglioramento, perché viene considerato perfetto per Sarri e perché il Cagliari chiede circa 20 milioni di euro ma i Percassi potrebbero far scendere la richiesta a 15. Occhio in questo senso anche a Samuele Ricci, che non tolgo dalla lista della società bergamasca".