Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato di calciomercato su Youtube e iniziando col tema Juventus ha detto: "Credo che accostare il nome di Lobotka ai bianconeri sia una perdita di tempo, cosi come per Meret. Perché se il Napoli dovrà cedere un portiere, quello sarà Milinkovic-Savic, che evidentemente non rientra nella lista degli estremi difensori preferiti da Massimiliano Allegri. Bernardo Silva-Juve? Resto dell'opinione che avevo fino a qualche giorno fa, ovvero di un suo passaggio al Barcellona. Rispetto le sue parole, che evidentemente non sono state dette perché il calciatore non desidera sbilanciarsi nei giorni che porteranno al mondiale.

Per quanto concerne Sorloth, credo sia un tema differente rispetto a quello relativo ad Alisson, perché i club di appartenenza hanno evidentemente due idee differenti. L'Altetico Madrid ora ha bloccato Julian Alvarez, visto che non può permettersi di perdere due attaccanti insieme, ma la Juventus comincia ad avere fretta. Alla Continassa infatti ora c'é una situazione d'emergenza per quanto concerne il reparto offensivo".

Milan, Pedullà: 'Si è parlato anche di Mateta nei dialoghi con Glasner'

Pedullà, riferendosi poi al Milan ha detto: "Nei dialoghi per Glasner, in attesa di Cardinale che decida e con la variante Ibrahimovic e Pochettino sempre in agguato, è stato toccato anche il tema Mateta.

Il centravanti francese aveva già sfiorato il club rossonero lo scorso gennaio ma poi non se ne era fatto più niente per questioni fisiche. L'attaccante ha poi però fatto in tempo a rientrare a stagione in corso e a decidere l'esito di due coppe, con i suoi gol. Mateta ha inoltre un ottimo rapporto con Glasner e la sua valutazione non è assolutamente quella di 40-45 milioni come ho letto da qualche parte, ma si avvicina molto di più ai 30, visto che il contratto con il Crystal Palace scadrà fra un anno".

Inter e Roma, due società molto attive

Pedullà ha proseguito sull'Inter: "Ho trovato interessanti le parole di Ausilio sia su Curtis Jones che su Solet, due situazioni abbastanza impostate.

Quindi alla Pinetina hanno le idee chiare su cosa dovranno ancora fare: c'é da decidere quello che sarà il futuro di Stankovic e probabilmente si dovrà prendere un trequartista con fantasia alla Nico Paz. Poi ci sono le vicende Bisseck e De Vrji che sono due dossier aperti e ovviamente resta sotto la luce dei riflettori la trattativa per Palestra".

Il giornalista ha poi aggiunto sulla Roma: "Paixao? Mi sembra un nome scaraventato sui giornali tanto per fare. Non mi risulta che sia in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini mentre Nusa piace molto ma per discorsi tecnico-tattici è complicato come profilo. Questa comunque sarà la settimana dei rinnovi e si cercherà di capire cosa vorranno fare Greenwood e Summerville".