Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Muharemovic è un profilo che crea dibattito. La domanda è, vale 40 milioni di euro? Perché è quella la cifra che chiede il Sassuolo, che vorrebbe 35 più bonus. Carvenali lo conosce bene e credo che con Grosso il ragazzo si sia valorizzato ulteriormente. A me il calciatore bosniaco piace, perché è giovane, può crescere e credo che il Mondiale non gli abbia dato tutta la visibilità che avrebbe meritato. Detto questo, penso che la valutazione più congrua si avvicinerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Quindi la Juventus, forte del suo 50% sul futuro incasso del calciatore, dovrà fare una scelta: o incassare i soldi o spendere la metà di quello che chiede il Sassuolo per portarsi a casa il ragazzo".

Ancora in tema Juventus poi Pedullà ha detto: "Si parla poco di Zhegrova, per il quale hanno bussato dalla Francia e anche qualche club italiano ha chiesto timidamente informazioni. La valutazione complessiva, fra bonus vari, è di circa 18 milioni e lui vorrebbe restare. Bisognerà capire cosa vorrà fare il club bianconero, per il quale dovrà essere messo un punto prima che il club vada su altri nomi per l'attacco".

Roma, Pedullà: 'Koopmeiners richiesto da Gasperini? I giallorossi hanno altre priorità'

Pedullà ha poi parlato della Roma: "Molti mi hanno chiesto se le voci che vorrebbero Gasperini intenzionato a voler tornare a lavorare con Koopmeiners sono reali. Se conosco un minimo il tecnico piemontese, dico che non credo sia una pista praticabile, anche se la valutazione dell'olandese è clamorosa scesa rispetto a quanto spese la Juve per il centrocampista. Aggiunto inoltre che la Roma ha le idee molto chiare su quello che vuole fare: due esterni offensivi da mettere vicino a Malen, un terzino, un portiere da mettere alle spalle di Svilar e trovare la quadra sui rinnovi"

Zapata resta a Torino, Winks a un passo da Cagliari, Zaniolo-Udinese c'é distanza: Pedullà fa il punto

Pedullà ha poi dedicato un'amplia sezione a Torino, Cagliari e Udinese: "Oggi è un giorno importante per il Toro, perché Zapata firmerà un contratto che lo legherà al club granata per altri due anni.

Il calciatore spalmerà l'ingaggio attuale fino al 2028 e posso anche scongiurare l'addio di Simeone, che resterà dov'é. Per quanto riguarda il Cagliari, quella per Harry Winks è una trattativa in stato avanzato. Il calciatore del Leicester è a un anno dalla scadenza con le "Foxes" e credo che potrebbe essere un colpo di livello, dopo che i sardi hanno chiuso per Romano. Zaniolo? Manca lo scatto dell'Udinese per raggiungere l'accordo con il ragazzo per il suo stipendio. Il procuratore dell'esterno ha parlato chiaro e la società friulana dovrà allargare i cordoni della borsa per accontentarlo. Ma credo che gli convenga e se non lo farà, dovremo presto parlare di Zaniolo in ottica mercato".