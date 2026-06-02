Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube di calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "Sono circa 48 ore che la vecchia signora è tornata a marcare stretta Kolo Muani e Comolli sta cercando di fare quello che non è riuscito a concludere nelle ultime due sessioni di mercato. Il prezzo del calciatore è stato un po' abbattuto dalle recenti esperienze non positive del centravanti e dal fatto che per il PSG, il classe '98 sarebbe un ingombro. L'attaccante ha dato la sua disponibilità a tornare e quindi ora sta all'amministratore delegato bianconero chiudere la faccenda, con la consapevolezza che la Juventus corre da sola per quanto concerne Kolo Muani.

Spalletti vorrebbe due bomber per il suo reparto offensivo, uno potrebbe essere proprio il francese, l'altro gli piacerebbe fosse Vlahovic. Per il serbo però bisogna essere prudenti e aspettare il prossimo incontro fra le parti, anche se credo che Comolli non voglia accontentare le richieste economiche del classe 2000".

Pedullà: 'Vlahovic è stato cercato dal Napoli'

Proprio su Vlahovic Pedullà ha proseguito: "Molti mi hanno chiesto come fosse possibile che a giugno il calciatore non abbia ancora ricevuto delle offerte. In realtà ci sono un paio di piste da seguire: innanzitutto bisognerà capire cosa accadrà nell'Atletico Madrid con Julian Alvarez, centravanti che vorrebbe il Barcellona e che anche l'Arsenal di Berta segue con attenzione.

E poi da quello che mi risulta, Vlahovic è stato cercato anche dal Napoli. Una notizia che ha sorpreso più di qualcuno, visto che nel club partenopeo c'é Hojlund, però va anche detto che Lukaku lascerà la compagine azzurra. Anche Lucca andrà via e poi c'é anche da considerare il fattore Allegri. Nessuno sa come il toscano vorrà impostare la sua squadra ma se dovesse schierarla con il 3-5-2 allora nessuno gli impedirebbe di schierare allo stesso tempo sia Hojlund che Vlahovic".

Inter, Pedullà: 'I nerazzurri hanno bloccato Solet nelle ultime settimane'

Pedullà infine ha rivelato: "L'Inter ha bloccato Solet dell'Udinese nelle ultime settimane, visto che il calciatore è un pallino da tempo del ds Ausilio e i dialoghi fra le parti vanno avanti.

Confermo anche che la società nerazzurra ha parlato con gli agenti di Muharemovic ma in questo caso, servirà che uno fra Bastoni e Bisseck escano dalla Pinetina. Su Palestra infine posso dire che Marotta dovrebbe evitare di fare l'errore commesso con Lookman, perché l'Atalanta non scende dai 50 milioni di più bonus per il terzino. Quindi è inutile che si facciano offerta da 40 o cose simil".