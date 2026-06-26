La Costa d’Avorio ha scritto una pagina storica del suo calcio, conquistando per la prima volta l’accesso ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Gli Elefanti hanno superato Curaçao con un netto 2-0 in una partita cruciale del terzo turno della fase a gironi, disputata a Filadelfia. Protagonista indiscusso dell’incontro è stato Nicolas Pepe, autore di una doppietta decisiva che ha spinto la sua nazionale verso un traguardo atteso da tempo.

La gara ha preso una direzione chiara già al settimo minuto del primo tempo. Dopo un recupero palla fondamentale di Yan Diomande nella propria metà campo, l’azione si è sviluppata rapidamente: Diomande ha servito Pepe in area, e l’attaccante del Villarreal non ha esitato, insaccando da distanza ravvicinata e sbloccando il risultato.

Nonostante il vantaggio, la squadra di Emerse Fae non ha avuto vita facile. Curaçao, che aveva già dimostrato di essere un avversario più ostico del previsto, ha reagito con determinazione. Tahith Chong ha creato problemi con la sua intraprendenza, e un pericoloso tentativo di Floranus ha colpito la traversa della porta difesa da Yahia Fofana poco dopo l’intervallo, in un secondo tempo gestito con nervosismo dagli ivoriani.

La Costa d’Avorio ha sprecato diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Il capitano Franck Kessie e Ange-Yoan Bonny si sono ostacolati in area su un eccellente passaggio di Diomande, mentre Amad Diallo e lo stesso Kessie hanno visto i loro tiri bloccati. Anche un’opportunità nel finale per Elye Wahi, che avrebbe potuto mettere al sicuro il risultato, è stata negata da Eloy Room.

Tuttavia, quando la squadra aveva bisogno di un momento di pura qualità per risolvere la situazione, Pepe si è fatto trovare pronto. Un passaggio in avanti di Ibrahim Sangare ha aperto la difesa di Curaçao in contropiede, e l’attaccante del Villarreal ha finalizzato con la compostezza e l’autorità che erano mancate nei precedenti tentativi degli Elefanti, siglando il definitivo 2-0 al diciassettesimo minuto della ripresa.

La storica qualificazione della Costa d’Avorio

Con questo successo, la Costa d’Avorio raggiunge per la prima volta nella sua storia i sedicesimi di finale di un Mondiale, dopo tre precedenti tentativi falliti di superare la fase a gironi. A Filadelfia, nella terza giornata del Gruppo E, la squadra ha finalmente centrato l’obiettivo, e lo ha fatto con un certo margine, nonostante alcuni momenti di ansia che hanno minacciato di complicare l’impresa.

Questa qualificazione rende la Costa d’Avorio l’ottava nazione africana a superare la fase a gironi di un Mondiale, unendosi a Marocco, Camerun, Nigeria, Senegal, Ghana, Algeria e Sudafrica, che aveva conquistato il suo posto nei sedicesimi poche ore prima. Curaçao, dal canto suo, saluta la competizione dopo aver comunque dimostrato carattere e qualità, mettendo in difficoltà gli avversari in più di un’occasione.

Nicolas Pepe: riscatto personale e protagonista inatteso

La doppietta di Nicolas Pepe non è stata solo decisiva per la qualificazione, ma rappresenta anche un profondo riscatto personale per l’attaccante. Dopo aver iniziato il torneo da titolare contro l’Ecuador, era stato relegato in panchina nella sconfitta contro la Germania.

Inoltre, era stato escluso dalla rosa per la Coppa d’Africa 2025, un’esclusione che lo aveva ferito profondamente. Nessuna di queste assenze lo ha definito in questa serata storica. Rapido nel gioco, creativo nelle sue combinazioni e, in ultima analisi, l’uomo partita, il trentaduenne esterno del Villarreal ha contribuito a scrivere una delle pagine più belle della storia internazionale della Costa d’Avorio. Il tecnico Fae ora rivolgerà la sua attenzione ai sedicesimi di finale, dove la sua squadra affronterà la seconda classificata del Gruppo I. Attualmente la Norvegia occupa quella posizione, ma la Francia potrebbe ancora conquistarla a seconda del risultato della partita di venerdì tra le due squadre. L’incontro si terrà martedì 30 giugno all’AT&T Stadium di Dallas, con calcio d’inizio alle 18:00 ora del Regno Unito.