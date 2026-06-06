Il Portogallo ha conquistato una vittoria per due a uno contro il Cile in un'intensa amichevole internazionale, un test cruciale in vista dei prossimi Mondiali. La sfida, disputata sul campo di casa e con la guida esperta di Cristiano Ronaldo, ha visto la formazione lusitana imporre un netto dominio territoriale, sebbene la concretizzazione della propria superiorità sia giunta solo nella ripresa.

La prima frazione di gioco si è conclusa senza reti, ma è stata caratterizzata da un episodio di rilievo nel recupero. Una rissa scoppiata tra Rafa Leao e il cileno Roman ha infiammato gli animi, originata da un fallo subito da Joao Cancelo.

I due giocatori si sono spintonati con veemenza e Roman è finito a terra, inducendo l'arbitro a estrarre il cartellino rosso per entrambi. Questo incidente ha lasciato entrambe le squadre in dieci uomini per l'intera durata del secondo tempo, modificando significativamente gli equilibri in campo.

Le reti decisive nella ripresa e la reazione cilena

Nonostante l'inferiorità numerica, il Portogallo è riuscito a sbloccare il risultato al tredicesimo minuto della ripresa. È stato Gonçalo Guedes a trovare la rete, finalizzando con precisione una delle numerose azioni offensive costruite dalla squadra. Il raddoppio è arrivato al trentesimo minuto del secondo tempo, grazie a Bruno Fernandes, che ha consolidato il vantaggio portoghese con una conclusione efficace.

Il Cile, pur in difficoltà, ha cercato una reazione e, nei minuti di recupero, Cepeda è riuscito ad accorciare le distanze, fissando il risultato finale sul definitivo due a uno.

Leao: squalifica solo per la prossima amichevole

Nonostante l'espulsione diretta, il cartellino rosso ricevuto da Rafa Leao non dovrebbe compromettere la sua partecipazione alla partita d’esordio ai Mondiali. Il regolamento vigente consente infatti al talentuoso attaccante di scontare la squalifica nell’amichevole successiva che il Portogallo disputerà nei prossimi giorni contro la Nigeria. Questo incontro, previsto prima della partenza della squadra per gli Stati Uniti, permetterà a Leao di essere regolarmente a disposizione per il debutto nella competizione iridata, garantendo alla selezione lusitana di poter contare su tutti i suoi elementi chiave fin dalla prima gara ufficiale.