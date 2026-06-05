Il mercato dei portieri si prepara a vivere settimane incandescenti. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, diversi club italiani starebbero valutando cambiamenti importanti tra i pali, con alcuni nomi di primo piano pronti a diventare protagonisti della sessione estiva. Dalla Lazio all’Inter, passando per Juventus e Napoli, il valzer degli estremi difensori potrebbe presto entrare nel vivo e generare un effetto domino destinato a coinvolgere gran parte della Serie A.

Provedel guarda all’Inter, la Juventus pensa a Martinez

Tra le situazioni più interessanti c’è quella che riguarda Ivan Provedel. Il portiere della Lazio sarebbe ormai vicino ai saluti dopo diverse stagioni da protagonista in maglia biancoceleste. Sul suo futuro, secondo Schira, ci sarebbero idee piuttosto chiare: l’estremo difensore italiano vorrebbe compiere un ulteriore salto di qualità approdando in un top club. Per questo motivo non prenderebbe in considerazione la possibilità di trasferirsi al Bologna, nonostante l’interesse degli emiliani, mentre guarderebbe con grande attenzione all’Inter. I nerazzurri, infatti, sarebbero alla ricerca di un secondo portiere affidabile e di esperienza e vedrebbero in Provedel il profilo ideale per completare il reparto.

Movimenti importanti anche in casa Juventus. Dopo aver incassato il no del Liverpool per Alisson Becker, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a esplorare nuove piste per rinforzare la porta. Negli ultimi giorni sarebbero stati registrati passi avanti per Emiliano Martinez, numero uno dell’Aston Villa e della nazionale argentina. I contatti con l’entourage del campione del mondo sarebbero già stati avviati, anche se la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Il club inglese, infatti, valuterebbe il cartellino del portiere sudamericano circa 20 milioni di euro.

Napoli, attenzione al futuro di Milinkovic-Savic

Occhio infine al Napoli, dove il tema portiere potrebbe riservare sorprese inattese.

Se nelle scorse settimane gran parte delle attenzioni era stata rivolta ad Alex Meret, secondo Schira il nome destinato a far discutere sarebbe invece quello di Vanja Milinkovic-Savic. Il gigante serbo potrebbe infatti diventare uno dei protagonisti del mercato estivo qualora dovesse arrivare una proposta ritenuta congrua dal club partenopeo.

In particolare, sul classe 1997 potrebbero accendersi i riflettori dell’Arabia Saudita. Un’offerta vicina ai 15 milioni di euro potrebbe convincere tutte le parti a sedersi attorno a un tavolo e valutare l’operazione.