I Mondiali di calcio 2026 sono stati il palcoscenico di una delle iniziative pubblicitarie più innovative e discusse. Il marchio di deodoranti Rexona, sponsor ufficiale, ha catturato l'attenzione globale con una strategia di marketing originale. In un contesto di sponsorizzazione pervasiva, Rexona ha scelto un posizionamento audace: il proprio logo è apparso strategicamente sotto le ascelle delle maglie dei quarti ufficiali. Il marchio diventava visibile ogni qualvolta sollevassero il tabellone per segnalare sostituzioni o tempi di recupero.

La genialità risiede nella sua perfetta coerenza contestuale.

Il logo Rexona, infatti, emerge proprio nel momento in cui il gesto del quarto uomo richiama l'uso di un deodorante, creando un'associazione diretta e memorabile con il prodotto. L'iniziativa ha riscosso un ampio successo sui social network, generando dibattito. Molti utenti hanno elogiato l'efficacia e l'ironia della campagna. Un commento emblematico ha sottolineato: “Proprio sotto le ascelle, sul palcoscenico calcistico più importante e davanti a milioni di persone”, evidenziando come il marchio raggiunga la massima visibilità nei momenti cruciali della partita, davanti a un pubblico globale.

Precedenti di una strategia

Sebbene l'applicazione ai Mondiali sia stata eccezionale per la sua portata, l'idea di sfruttare questa particolare area per la pubblicità non è del tutto inedita.

Un'iniziativa simile era già stata adottata nel torneo australiano di cricket (2020-2021), dove gli arbitri indossavano divise con il logo di un deodorante sotto le ascelle, visibile ogni volta che il braccio veniva alzato. Una soluzione analoga era stata adottata in Brasile dal marchio Avanço sulle maglie del Corinthians. Tuttavia, la riproposizione di questa strategia sul palcoscenico mondiale del calcio ha amplificato esponenzialmente la sua risonanza, garantendo attenzione e pubblico senza precedenti.

Marketing e visibilità

La decisione di Rexona si inserisce in un quadro dove la massima visibilità per gli sponsor è un obiettivo primario. Le stime FIFA indicano circa sei miliardi di interazioni con il torneo e oltre cinque milioni di tifosi attesi negli stadi di Stati Uniti, Messico e Canada.

Il logo Rexona è presente anche sui tabelloni elettronici, ma il posizionamento sotto le ascelle ha generato maggiore interesse e discussione. La campagna è stata ampiamente elogiata da professionisti del marketing per la sua creatività e il tempismo impeccabile con cui il logo appare, creando un legame diretto e pertinente con il prodotto. Questo approccio dimostra l'efficacia di una sponsorizzazione connessa alla funzione del prodotto, sfruttando l'esposizione globale di un evento come la Coppa del Mondo.