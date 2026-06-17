Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha esordito dicendo: "Mario Gila ha un accordo totale con il Napoli. L'intesa è stata trovata sia sulla lunghezza del contratto sia sullo stipendio che il difensore andrebbe a percepire. Lo spagnolo ha voglia di giocare la Champions ed è molto tentato da questa nuova avventura ed è per questo che la società partenopea è in contatto giornaliero con la Lazio. Come da copione, i biancocelesti sono partita da una posizione di forza, perché Lotito non è particolarmente desideroso di cedere Gila.

D'altro canto la cessione dello stopper iberico permetterebbe al club romano di sbloccare il mercato, quindi è un passaggio tutt'altro che banale e che dovremo tenere sotto controllo".

Inter, Romano: 'De Vrij ha tante richieste'

Romano ha proseguito: "Restando sul discorso dei difensori, voglio parlare di De Vrij, che è molto legato all'ambiente Inter ma che ha ricevuto 3 offerte da club europei. Tutti gli garantirebbero maggior minutaggio, cosa che è mancata allo stopper olandese negli ultimi anni. Quello che posso dire oltre a ciò, è che nelle ultime ore si è aggiunta anche una società araba e quindi starà al giocatore decidere se restare a Milano o se eventualmente lasciare il campionato italiano e intraprendere una nuova avventura".

Juventus, Romano: 'Vlahovic? Non sono stati fatti passi avanti nei suoi confronti'

Sulla Juventus Romano ha poi detto: "In tanti mi stanno domandando cosa potrebbe accadere con Vlahovic e da quello che so la società bianconera non ha mosso dei passi verso il centravanti serbo. La Juve mantiene la posizione di prima, ovvero se il centravanti non dovesse trovare altre squadre sarebbe anche ben accolto, ma alle condizioni dettate dal club piemontese. Se invece il classe 2000 dovesse ripresentarsi alla Continassa con le stesse richieste economiche, allora il discorso non potrebbe riaprirsi".

Roma e i dialoghi per Greenwood

Sulla Roma infine il giornalista ha detto: "So che molti tifosi stanno facendo delle domande, ma bisogna che abbiano pazienza e capiscano che il momento storico del club capitolino.

A Trigoria è arrivato da poco un direttore sportivo nuovo e parte della società è stata ristrutturata, quindi servirà tempo. In tutto questo posso comunque dire che i dialoghi per Greenwood proseguono e l'inglese resta la prima scelta di Gasperini. Su questo non ci sono dubbi".