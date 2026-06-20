Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "Moriba? E' un nome che è emerso in questi giorni e che ai tempi del Barcellona era considerato uno dei talenti più importanti in circolazione. Quindi attualmente ci sono diversi club su di lui ma attualmente mi risulta che per la Juventus siano altre le priorità. E per questo intendo che i bianconeri seguono proprio un altro tipo di calciatori e di ruolo. Ripeto che su Moriba c'é tanto movimento e non mi stupirei se andasse in un'altra squadra ma quello con la Juventus mi risulta essere un discorso piuttosto freddo.

Fabrizio Romano: 'D'Amico e la Roma sono gli unici a trattare per Dybala'

Romano si è poi concentrato sul tema Roma e sull'indiscrezione che avrebbe voluto Dybala accostato alla Juventus, dicendo: "So che è un argomento sempre molto delicato per i tifosi bianconeri e quelli giallorossi, perché è facile innamorarsi di un calciatore di quella qualità. Da quello che so, c'é una trattativa nella testa del 21 ed è quella del rinnovo con la Roma. Le parti stanno lavorando sodo e l'obiettivo del nuovo ds D'Amico è quello di trovare un accordo con la Joya. Perché sono uscite le indiscrezioni sulla Juventus? Perché c'é stata una chiamata fra una nuova figura dell'entourage di Dybala e una parte del club bianconero che si è da poco insediata.

Poi però non c'é stata nessuna trattativa ne proposta e l'unico club che sta trattando con il sudamericano resta la Roma".

Ancora Romano: "Su Greenwood nei prossimi giorni ci sarà da fare chiarezza, perché non si può ignorare il fatto che per la Roma c'é concorrenza per il calciatore. Ci sono diversi club interessati ma i giallorossi resistono, perché Gasperini è coinvolto nella vicenda e continua a essere in contatto con l'inglese. Poi ovviamente c'é una fase economica da risolvere, perché ad oggi il Marsiglia chiede 50 milioni più 5 di bonus per il giocatore, quindi bisogna aspettare. La traccia del Tottenham che porta al Greenwood? Oggi non mi risulta che ci sia, anche perché De Zerbi appena arrivato ha messo in chiaro di voler rispettare il club, i tifosi e i valori che ha la società londinese".

Como-Nico Paz, Romano fa chiarezza

Sul Como infine Romano ha detto: "Da due settimane la società lombarda sa che Nico Paz è andato da Mourinho per comunicargli la propria volontà di tornare da Fabregas, almeno per la prossima stagione. Quello che è successo quindi è che il Real Madrid ha chiesto al Como di cambiare la formula dell'acquisto dell'argentino, proponendogli di mettere sul piatto una cifra più elevata rispetto a quella pattuita fra le parti e un contro riscatto ovviamente ancora più alto. Il Como però non ha accettato perché forte della volontà del calciatore di tornare. Vedremo quindi come si svilupperà la vicenda".