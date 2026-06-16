Antonio Rüdiger continuerà a vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore tedesco, che prolunga la propria permanenza nella capitale spagnola per un'altra stagione.

Accordo fino al 2027

Il Real Madrid ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Antonio Rüdiger per l'estensione del contratto fino al 30 giugno 2027.

"Il Real Madrid e Antonio Rüdiger hanno concordato di prolungare il contratto del nostro giocatore, che rimarrà al club fino al 30 giugno 2027", si legge nella nota diffusa dalla società.

Il difensore centrale tedesco, 33 anni, è attualmente impegnato con la Germania ai Mondiali ed è approdato al Real Madrid nell'estate del 2022 a parametro zero dal Chelsea, dopo le esperienze con Stoccarda e Roma.

Con la maglia dei Blancos ha conquistato la Liga e la Champions League nel 2024, oltre alla Coppa del Re nel 2023, diventando uno dei punti di riferimento della retroguardia madrilena.

Nuovo corso con Mourinho e mercato ambizioso

All'inizio di giugno, il Real Madrid ha affidato la panchina a José Mourinho, chiamato a inaugurare un nuovo ciclo con l'obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio europeo.

Parallelamente, la società si è mossa con decisione sul mercato. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli arrivi del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella, proveniente dal Chelsea, e del difensore centrale francese Ibrahima Konaté, acquistato dal Liverpool.