Dagli Stati Uniti, in ritiro con la nazionale belga per i prossimi Mondiali, il calciatore Alexis Saelemaekers ha espresso dispiacere per la mancata qualificazione del Milan alla Champions League. Nonostante il rammarico, il centrocampista ha voluto ribadire il valore e il prestigio del club rossonero, definendolo un'istituzione mitica nel panorama calcistico internazionale. Le sue parole riflettono un forte senso di appartenenza alla società milanese.

Rammarico per gli obiettivi mancati e l'orgoglio rossonero

Il giocatore belga ha dichiarato: "È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione", riferendosi alla delusione per la mancata partecipazione alla massima competizione europea.

Ha però immediatamente controbilanciato questa affermazione con una netta presa di posizione sul valore intrinseco della società: "il Milan resta comunque il Milan, un club mitico". Saelemaekers ha poi evidenziato la mentalità e l'impegno costante richiesti a chi indossa la maglia rossonera: "In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita". A livello personale, il centrocampista ha espresso grande soddisfazione per il proprio percorso e le prestazioni offerte, affermando con orgoglio di aver "dimostrato di poter stare a questolivello" e di essere "fiero di essere in una squadra così grande". Questo sentimento di appartenenza e la consapevolezza del prestigio del club sono stati un filo conduttore nelle sue dichiarazioni, ribadendo con enfasi che "AC Milan is still AC Milan, a legendary club".

Priorità assoluta: la Coppa del Mondo

Interrogato sul suo futuro professionale e sulle dinamiche societarie che hanno interessato il club, Saelemaekers ha preferito mantenere un profilo basso, evitando commenti specifici. La sua attenzione, in questo momento cruciale, è interamente rivolta all'imminente e prestigiosa competizione internazionale. "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo", ha dichiarato con fermezza, mettendo in chiaro le sue priorità assolute. Ha inoltre specificato di voler accantonare ogni altra questione legata al club per concentrarsi pienamente sull'evento sportivo più atteso: "Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento". Questa determinazione a focalizzarsi esclusivamente sul torneo iridato evidenzia la sua professionalità e ambizione personale in vista di una vetrina così importante per la sua carriera.