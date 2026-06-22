L'Egitto ha conquistato la sua prima storica vittoria ai Mondiali, superando la Nuova Zelanda per 3-1 a Vancouver. Mohamed Salah è stato il protagonista assoluto della ripresa, guidando i Faraoni a una rimonta decisiva. Il successo pone una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi.

La Nuova Zelanda ha iniziato aggressiva, in vantaggio al 15° minuto con un colpo di Surman su calcio d'angolo. Ha sfiorato il raddoppio, ma Shobeir ha parato su McCowatt. L'Egitto ha alzato il baricentro, senza trovare la porta nel primo tempo.

La rimonta egiziana

Il secondo tempo ha visto un cambio di passo decisivo per l'Egitto. Zico ha pareggiato con un'incornata su cross di Hany, superando Crocombe. La gara si è poi giocata nella metà campo della Nuova Zelanda. Salah ha preso la scena: ricevuta palla al limite, ha scambiato con Zico e ha insaccato il gol del sorpasso con un sinistro. Poco dopo, il capitano ha servito un corner perfetto per Trezeguet, che ha realizzato il definitivo 3-1.

Mohamed Salah, autore di un gol e un assist, ha festeggiato la sua 68ª rete in nazionale, acclamato dal pubblico a Vancouver. Alla sua sostituzione, ha ricevuto una standing ovation.

Situazione del girone

Con questo successo, l'Egitto si è portato in testa al gruppo G, che rimane equilibrato.

La Nuova Zelanda, ancora alla ricerca della prima vittoria mondiale, si giocherà le residue speranze di qualificazione contro il Belgio. L'Egitto affronterà l'Iran, finora imbattuto, per conservare il primo posto e assicurarsi un tabellone favorevole.

I portieri Shobeir (Egitto) e Crocombe (Nuova Zelanda) sono stati protagonisti. Per i Faraoni, questa vittoria rappresenta un momento storico e un segnale di crescita.