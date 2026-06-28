Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "E' scatenato Jerry Cardinale, perché neanche il tempo di stare a Milano, 24 ore dopo è andato a Lisbona. Summit con Ruben Amorim, nel mirino un difensore che gioca proprio in Portogallo e precisamente nel Benfica. Si tratta dello stopper Antonio Silva, classe 2003 anche lui e non è una sorpresa, assistito dall'agenzia Gestifute che fa capo a George Mendes. Dunque continua la connection del Milan alla "Lusitana" che dopo Amorim, Goncalo Ramos ora lancia l'assalto ad Antonio Silva.

Parliamo di un difensore elegante, forte fisicamente, sembrava un prospetto e due anni fa veniva considerato il miglior giovane portoghese. Si è un po' perso, anche se la Juventus ci aveva provato un anno e mezzo fa mettendo sul piatto 25 milioni più bonus. Adesso però pare che per quella cifra il Benfica lo consideri cedibile, anche se il Milan vorrebbe spendere un pò meno".

Napoli, Schira: 'Il club partenopeo blinda Vergara: per lui sono arrivate offerte da Como e Atalanta'

Schira ha proseguito: "Il Napoli blinda il suo gioiello, Antonio Vergara, casertano doc per il quale sono arrivate a Castel Volturno quattro offerte, due da club di Serie A, Como e Atalanta, due dalla Premier League, Bournemouth e Tottenham.

Chi offriva poco offriva 23-25, chi offriva tanto è arrivato anche a 30. Insomma proposte significative che, però il Napoli non ha voluto minimamente ascoltare. Perché questo? Perché il Napoli è convinto che Antonio Vergara rappresenti il futuro. E' grandissimo talento, guadagna appena 400.000 mila euro, è un prodotto del settore giovanile, è utile anche in chiave liste, può fare la mezzala, può fare trequartista, può fare l'esterno. Ad Allegri piace, quindi avanti con Vergara".

Juventus, Schira: 'I bianconeri dovranno alzare l'asticella per Kolo Muani'

Infine Schira ha sottolineato: "Lunedì a Rimini vernissage del calciomercato con l'inaugurazione della sessione estiva e il gran padrone di casa sarà Giovanni Carnevali.

Fra gli invitati ci potrebbe essere anche Luis Campos del Paris Saint Germain. Se così fosse, verranno espletate le ultime formalità di un'operazione virtualmente chiusa come quella di Goncalo Ramos al Milan, ma attenzione anche a Kolo Moani. Perché la Juve fa sul serio per il francese ma il PSG dice "Se ho venduto Ramos a 70 milioni, posso vendere a 35-40 milioni in meno Kolo Muani?. La vedo dura, quindi la Juve sarà costretta a effettuare un rilancio per il bomber transalpino".