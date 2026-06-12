Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube e riferendosi al mercato dell'Inter ha detto: "La Beneamata si è informata su Cambiaso, qualora non dovesse arrivare a Palestra, ma ribadisco che l'ex Cagliari è la prima scelta dei nerazzurri, che nei prossimi giorni torneranno all'assalto dell'Atalanta. Marotta sta preparando una nuova offerta per arrivare alla soglia dei 50 milioni bonus compresi. Percassi ne vuole 50 più bonus, ma l'Inter un nuovo tentativo per Palestra lo vuole fare, anche perché con il ragazzo c'é già l'intesa per un quinquennale da 3 milioni a stagione.

Inter che sta lavorando anche sul fronte rinnovi: manca solo la firma annuale da 2 milioni più bonus per arrivare facilmente a 2 e mezzo per Mkhitaryan, mentre si tratta per De Vrij, al quale sono stati offerti 1 milione e per arrivare a 2 milioni coi premi".

Juventus, Schira: 'Attenzione all'operazione Muharemovic per i bianconeri'

Parlando della Juventus poi Schira ha sottolineato: "La società bianconera sta ragionando sull'operazione Muharemovic. Perché? Beh perché è un'operazione estremamente logica. Allora, partiamo da un presupposto, la Juve cerca un difensore mancino, cerca un elemento che sia giovane, forte, di prospettiva, magari che conosca anche il calcio italiano. Classe 2003, a 23 anni, Muharemovic ha tutte queste caratteristiche.

Conosce anche l'ambiente Juve e soprattutto la società piemontese lo pagherebbe la metà. Questo perché la Juve ha il 50% sulla vendita e ciò vuol dire che se il Sassuolo lo cedesse ai bianconeri per 30 milioni, gli costerebbe in realtà 15. E' un affarone ed è un'operazione logica, che Carnevali ha subito proposto a Spalletti".

Napoli, Vicario proposto agli azzurri

Intanto da Napoli giungono voci che vorrebbero il nome di Guglielmo Vicario, portiere in uscita dal Tottenham, essere stato proposto alla società partenopea. D'altronde il ds Manna avrebbe messo sul mercato uno fra Meret e Milinkovic-Savic, alimentando cosi speculazioni per un eventuale nuovo arrivo fra i pali. Il problema di fondo per Vicario però resterebbe quello dell'ingaggio, in quanto l'estremo difensore italiano percepisce circa 3 milioni di euro. Troppi per un calciatore che potrebbe essere un comprimario.