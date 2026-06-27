Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Ramos è il nuovo centravanti del Milan: parliamo di un giocatore giovane, di talento, che verrà pagato tantissimi dal club rossonero. La società lombarda spenderà infatti 73 milioni di euro per il bomber iberico in un'operazione sponsorizzata Jorge Mendes. Al noto agente portoghese verranno dati pieni poteri e sarà il gran cerimoniere del mercato del Milan, in quanto alla società rossonera manca a tutti gli effetti un direttore sportivo. Il procuratore piazzerà Estupinan e Leao, magari facendo incassare al "Diavolo" una cifra vicina proprio a quei 70 milioni di euro spesi per Ramos.

Mendes poi proporrà anche altri suoi assistiti al Milan, come Ugarte, Trincao e come Antonio Silva del Benfica.

Calciomercato, Schira: 'Liberali può scatenare l'asta fra Juve, Napoli, Lazio, Como e Bologna'

Schira ha proseguito: "Chi invece non giocherà più nel Milan è Liberali, talentino ex rossonero che ha fatto molto bene nel Catanzaro. Su di lui si stanno svegliando le big, fra cui Napoli e Juventus, che potrebbero semplicemente comprarlo grazie alla clausola rescissoria da 6 milioni di euro messa nel suo contratto per poi girarlo in prestito in qualche club minore per farlo crescere con tutta calma. Anche la Lazio si starebbe informando sul trequartista e so di almeno un paio di chiamate partite da Formello, cosi come la Fiorentina, che si sarebbe fatta sentire giovedì sera.

Occhio anche a Bologna e Como. Insomma tanta abbondanza di squadre per Liberali".

Torino, Schira: 'Zapata giura fedeltà ai granata, Simeone è un intoccabile'

Infine amplio spazio dedicato a Schira al Torino:" Zapata è pronto a restare a Torino e a giurare fedeltà ai granata. L'attaccante, che guadagna 3 milioni di euro l'anno, è disposto a spalmarsi l'ingaggio per le prossime due stagioni pur di rimanere nella formazione piemontese. Allo stesso tempo Cairo ha eletto come incedibile Simeone: per l'attaccante infatti sono state respinte le proposte del Siviglia, del Besiktas, del River e di alcuni club del Qatar. Lo stesso Simeone sta entrando nell'ordine delle idee che il Torino possa essere la tappa giusta per il proseguito della sua carriera, dopo aver sfiorato l'idea di tornare in patria".