Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e iniziando a parlare del Napoli ha detto: "Kevin De Bruyne è un nome che bisogna tenere sotto controllo nelle prossime settimane. Le sue dichiarazioni contro Conte hanno catalizzato l'attenzione dei mass media ma il calciatore ha anche sottolineato la propria volontà di incontrare la società partenopea per parlargli del futuro. E proprio su questo voglio evidenziare una cosa: se dovesse arrivare l'offerta giusta per il belga, Manna non si tirerebbe indietro dall'ascoltarla.

Il motivo è semplice, De Bruyne ha un contratto da 6 milioni di euro l'anno che possono diventare 8 e quest'anno non ha fato vedere il meglio di se. Ecco perché se si presentasse una società pronta a dargli bei soldini, il Napoli lo lascerebbe andare senza stracciarsi le vesti".

Milan, per Schira Ibra spingerebbe per Pochettino o Slot

Schira ha proseguito parlando del tema allenatore in casa Milan: "Ieri c'è stato un primo contatto con Glasner ma come dico da qualche giorno, tanto passerà dalla linea che vincerà nel club rossonero. Se sarà quella di Cardinale allora l'austriaco sarebbe in super pole position. Allo stesso tempo Ibrahomivoc sta spingendo tantissimo sia per Pochettino, che dal ritiro degli Stati Uniti ha confermato l'incontro fra il suo entourage e il Milan sia per Slot.

L'ex Liverpool è gestito dalla Pimenta, che sta già facendo da trait d'union fra la società rossonera e Ramon Planes per il ruolo del direttore sportivo e che è era l'avvocato di Mino Raiola. Quindi fra Ibra e l'agente c'é un canale preferenziale e privilegiato".

Juventus, Schira. 'Kim? Non è un nome credibile'

Parlando infine della Juventus Schira ha detto: "In tanti mi hanno chiesto se il club bianconero potesse prendere Kim. Secondo me no: innanzitutto non ho segnali che il Bayern Monaco lo voglia lasciar partire. Secondo poi il calciatore varrebbe almeno 30 milioni, una cifra ancora abbordabile per un elemento di grande valore. Il vero problema sta nello stipendio del coreano: attualmente Kim percepisce 10 milioni di euro netti dal club tedesco, una cifra evidentemente fuori dalla portata della Juventus. I bianconeri non credo potrebbero neanche spalmarglielo a 4 anni perché vorrebbe comunque dire garantirgli un ingaggio da 7 l'anno".