Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Gila ha detto si al Napoli ma bisogna liberarlo dalla Lazio. Lotito chiede 30 milioni, tanti forse troppe per ADL che sul piatto sarebbe disposto a metterne 18/20 più bonus. Va ricordato in tutto questo che i biancocelesti dovranno il 50% dei proventi al Real Madrid ma sul club romano pende lo spettro del mercato a 0. Una cosa che si potrebbe evitare facendo una ricapitalizzazione, cosa che Lotito non ha mai fatto in 20 anni di proprietà, o facendo una cessione entro il 30 giugno superiore proprio a 20 milioni.

Quindi occhio alla posizione di Gila e a quella di Gattuso, che mi raccontato non essere proprio felice della situazione che si sta creando a Formello. Occhio sempre ai movimenti per il centrocampo, perché rimane vivo il nome di Richard Rios, specie se Anguissa dovesse uscire".

Juventus, Schira. 'Di Gregorio ha detto no al Besiktas'

Sulla Juventus Schira ha detto: "Ieri c'é stato un incontro fra Michele Di Gregorio, portiere della Juventus e il suo agente. I due hanno fatto il punto della situazione e hanno detto no alla proposta del Besiktas, che avrebbe voluto l'estremo difensore in prestito. Una formula che non piace al ragazzo ma che non piace neanche al club piemontese, che vorrebbe cedere Di Gregorio a titolo definitivo per avere il tesoretto utile a lanciare l'assalto a Martinez.

Restando sui bianconeri è ufficiale il riscatto di Boga, per il quale non ci sono mai stati grandi dubbi e che resterà in bianconero per soli 4,5 milioni di euro".

Inter, Schira: 'Palestra in fase di standby ma Oaktree non andrà oltre certe richieste'

Palestra? C'é una fase di standby ma questo non vuol dire che l'Inter un altro tentativo non lo farà, anzi. E' anche da sottolineare però che Oaktree non ha intenzione di proseguire le trattative alle richieste dell'Atalanta, ferma a 50 milioni più 5 di bonus. Quindi occhio al Manchester City, che è un estimatore del calciatore ma occhio anche al Chelsea, che si sta inserendo per il terzino italiano. Ecco perché l'Inter valuta anche altri profili come Kayode, Dodò e anche Cambiaso, in uno scambio con la Juventus che potrebbe coinvolgere Carlos Augusto o Frattesi".