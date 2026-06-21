Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha iniziato con i movimenti in casa Napoli: "Piace molto tra i pali Matej Kovar e ribadisco come sia Milinkovic-Savic il portiere che può salutare il Napoli. Tra l'altro, Massimiliano Allegri ha stima di Meret, quindi non è in discussione. Qualcuno ha detto Meret può andare alla Juve, può andare all'Inter ma ha un altro anno di contratto e si giocherà il posto con un suo collega che appunto potrebbe essere Matej Kovar. Gigante portiere della Nazionale della Repubblica Ceca del PSV, piace molto a Giovanni Manna e ad Allegri.

A proposito del toscano, in settimana dovrebbe arrivare la risoluzione del suo contratto col Milan e non credo che tutto l'entourage che aveva in rossonero lo seguirà nel club partenopeo. Ad esempio Bernardo Corradi dovrebbe presto diventare l'allenatore della Sampdoria. In casa Napoli attenzione anche a Kalaili, esterno israeliano che ha vissuto una stagione super nell'Union SG ed è stato una rivelazione della Jupiler Pro League. Il club belga partiva da una richiesta da 25 milioni, in realtà punta a incassarne 20, il Napoli ha invece l'offerta pronta da 15 milioni più bonus".

Juventus, Schira. 'Per Kolo Muani la Juve offre 30 milioni, il PSG ne chiede 45'

Schira parlando poi di Kolo Muani e del suo accostamento alla Juventus ha detto: "Il centravanti vuole lasciare il Paris Saint Germain, visto che un anno e mezzo fa litigò con Luis Enrique e quindi non può tornare a Parigi.

In Premier ha floppato al Tottenham e quindi vuol tornare in un campionato dove ha fatto bene. Il calciatore sta dando la preferenza alla Serie A e soprattutto alla Juve: lui è ancora nella chat di gruppo con tanti giocatori, si sente su WhatsApp, grande rapporto, grande feeling col mondo bianconero. Con la formazione piemontese comunque ha fatto 8 gol in 16 partite, ha lasciato un ottimo ricordo, 40-45 milioni la valutazione del Paris Saint Germain. Attenzione però perché la Juve invece ragiona su cifre più basse, 30-32 milioni in una trattativa basata sul prestito e diritto di riscatto in caso di qualificazione in Champions".

Sul Milan Schira ha poi detto: "Ogni giorno spunta un candidato per il club rossonero, ma alla fine quello che già è in società, che sta lavorando, che sta facendo gli acquisti per il Milan Futuro, ma sta anche trattando, sondando e tenendo vivi i contatti per la prima squadra è Jovan Kirovski, l'uomo di fiducia di Zlatan Ibrahimovic.

Quindi teniamo d'occhio l'americano, perché potrebbe far parte della squadra dirigenziale che affiancherà Amorim".

Fiorentina, Schira: 'Pronti 10 milioni per Koleosho'

Infine parlando della Fiorentina Schira ha detto: "attenzione a un talento giovane classe 2004 italiano, nazionale italiano, che ha fatto bene al Paris FC in Francia, che è di proprietà del Burnley, parlo di Koleosho, che piace tantissimo alla Fiorentina e a Fabio Paratici, che cerca esterni offensivi per i 4-3-3 di Grosso. Il ds sta accelerando per riportare in Italia questo ragazzo, forte nell'uno contro uno, nel dribbling e che ha qualità da vendere. 10 milioni di euro pronti da parte della Fiorentina per prendere Koleosho, che può essere un'operazione interessante anche in chiave nazionale. Questi soldi potrebbero arrivare anche dalla cessione di Beltran, vicinissimo al Riverplate".