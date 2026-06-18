Nel prossimo Girone C di Serie C si apre una stagione segnata dall’incertezza logistica. Alcune squadre saranno costrette a giocare le gare casalinghe lontano dal proprio stadio, tra lavori di ristrutturazione, impianti non disponibili e soluzioni ancora provvisorie. Una situazione che impatta direttamente su programmazione, tifoserie e rendimento sportivo. Tra i casi più rilevanti spicca quello del Cosenza, costretto a spostarsi all'Ezio Scida mentre il Bari, in bilico fino agli ultimi giorni, ha strappato un accordo last-minute con il Comune per rimanere al San Nicola.

Il caso Cosenza e il “Marulla” fuori uso: esilio a Crotone

Tra le situazioni più delicate c’è quella del Cosenza, costretto a lasciare il “San Vito-Marulla”, ancora indisponibile. La squadra silana disputerà le gare casalinghe allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. Un trasferimento che pesa non solo sul piano logistico, ma anche su quello emotivo e del tifo. Il Girone C si presenta così come un campionato atipico, dove molte squadre dovranno rinunciare al proprio stadio per un’intera fase della stagione, con inevitabili ricadute sportive e organizzative.

Bari e San Nicola: accordo raggiunto

Il caso del Bari è tra i più significativi. Dopo settimane di incertezza, il club ha ottenuto la certezza di poter continuare a giocare al “San Nicola”, grazie all’intesa con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leccese.

Una stabilità importante per il progetto sportivo. Effetto collaterale invece per il Monopoli, costretto a trasferire le proprie gare interne proprio a Bari a causa del restyling dello stadio “Veneziani”, che resterà indisponibile anche a stagione iniziata. Una soluzione temporanea che però cambia gli equilibri logistici del territorio.

Trasferte interne e soluzioni temporanee: dal Savoia a Sorrento

Nel resto del girone il quadro non migliora. Il Savoia giocherà al “De Cristofaro” di Giugliano, mentre la Scafatese inizierà la stagione al “Guariglia” di Agropoli in attesa del proprio impianto. Anche il Sorrento dovrà adattarsi, utilizzando lo stadio di Picerno fino al completamento dei lavori allo stadio “Italia”. Scelte obbligate che riducono il vantaggio del fattore campo e complicano la gestione della stagione, tra spostamenti continui e adattamento a strutture non abituali.