Oggi pomeriggio è stato firmato il contratto di affidamento per i lavori di rinnovamento dello stadio Italia, un momento cruciale per lo sport sorrentino. L'accordo del Comune di Sorrento avvia interventi infrastrutturali essenziali per adeguare l'impianto agli standard del campionato di Serie C. Le opere riguarderanno campo da gioco, illuminazione, spogliatoi, tribune e parcheggi per squadre e ufficiali. L'obiettivo è garantire la piena conformità della struttura, ponendo fine all'incertezza e permettendo al Sorrento Calcio di tornare nella sua "casa".

Il sindaco Corrado Fattorusso ha definito l'iniziativa un “atto concreto con cui restituiamo un futuro allo sport della nostra città”. Ha evidenziato la complessità dell'iter, che ha richiesto un lavoro rigoroso per superare ostacoli burocratici e tecnici, anche per un'inchiesta giudiziaria in corso. L'amministrazione garantisce massima attenzione al cronoprogramma, con trasparenza, rispetto delle regole e legalità. L'ambizione è riconsegnare alla città un impianto polifunzionale, motivo di orgoglio e punto di riferimento per comunità, tifosi e associazioni sportive.

Il Ritorno del Sorrento Calcio

La firma è una svolta attesa per il Sorrento Calcio. La squadra ha vissuto un "esilio" forzato, non potendo usare il proprio impianto per inadeguatezza ai criteri della Lega Pro.

Dal 4 giugno 2023, giorno della semifinale scudetto di Serie D contro il Lumezzane, i rossoneri hanno giocato le gare interne allo stad “Curcio” di Picerno. Questo accordo segna il rientro della squadra e dei sostenitori nella loro sede storica. L'obiettivo è completare gli interventi nel 2027, permettendo al Sorrento Calcio di tornare a giocare nel proprio stadio rinnovato.