Il mercato estivo entrare nel vivo e, come spesso accade, le esigenze finanziarie di alcuni club rischiano di creare opportunità interessanti per le concorrenti. È il caso della Roma, chiamata a rispettare determinati parametri economici entro la fine del mese, e dell'Inter, che starebbe osservando con grande attenzione diversi elementi della rosa giallorossa, tra cui Matias Soulé. Parallelamente, la Juventus sembrerebbe voler reagire all'addio di Vlahovic con l'acquisto di Kolo Muani, una trattativa che però potrebbe non essere cosi semplice da chiudere.

Inter, occhi su Soulé: la Roma deve fare cassa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe ampliato la lista dei giocatori monitorati all'interno della rosa della Roma. Dopo i nomi di Evan Ndicka e Gianluca Mancini, infatti, i nerazzurri starebbero valutando anche Matias Soulé, uno dei talenti più interessanti a disposizione di Gian Piero Gasperini. Alla base dell'interesse interista ci sarebbero soprattutto le necessità economiche del club capitolino, che entro il 30 giugno dovrebbe realizzare circa 55 milioni di euro di plusvalenze per evitare possibili sanzioni da parte dell'UEFA.

In questo contesto, Soulé rappresenterebbe uno dei profili maggiormente sacrificabili. L'argentino conserva un mercato importante e potrebbe garantire un incasso significativo senza intaccare eccessivamente gli equilibri finanziari della società.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra considerata elevata ma non proibitiva per una società come l'Inter, soprattutto qualora si aprissero margini di trattativa nelle ultime settimane di mercato. Per il momento si tratta soltanto di un interesse, ma il nome dell'ex talento bianconero sarebbe finito con decisione nei radar della dirigenza nerazzurra.

Juventus, il nodo Vlahovic obbliga a cambiare strategia

A Torino, invece, la Juventus è chiamata a reagire in fretta alla scelta di Dusan Vlahovic di lasciare la squadra bianconera a parametro 0. Uno scenario che rappresenta un duro colpo sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico, considerando il valore del giocatore e il mancato introito derivante da una sua eventuale cessione.

Per Damien Comolli questo significherà dover ripensare completamente la pianificazione offensiva della prossima stagione. Se fino a qualche settimana fa l'obiettivo era individuare un solo rinforzo per l'attacco, adesso la necessità sarà quella di trovare addirittura due nuovi elementi per il reparto avanzato. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca quello di Randal Kolo Muani, rientrante al Paris Saint-Germain dopo una stagione poco brillante vissuta al Tottenham. Il problema principale riguarda però le richieste del club francese. Forte di un contratto in scadenza nel 2028, il PSG non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti significativi, mentre la Juventus avrebbe fissato un tetto massimo compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro.