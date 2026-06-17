Il debutto del Portogallo ai Mondiali 2026 si è rivelato una grossa sorpresa: la formazione di Cristiano Ronaldo non è andata oltre l’1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, che ha così conquistato il suo primo storico punto nella competizione. La gara, disputata a Houston, ha visto i lusitani partire forte con il gol di João Neves, ma subire il ritorno degli africani che hanno pareggiato con Wissa nel recupero del primo tempo, mostrando una sterile supremazia.

L’avvio del Portogallo è stato promettente: al 6', Pedro Neto ha servito un cross preciso e João Neves, con un colpo di testa mirabile, ha portato in vantaggio la sua squadra.

Sembrava l’inizio di una goleada, ma i portoghesi si sono compiaciuti troppo del loro palleggio raffinato e non hanno concretizzato. Cristiano Ronaldo, alla sua sesta partecipazione mondiale, ha faticato a trovare spazi e occasioni, ben controllato dalla difesa congolese e poco servito. Le uniche due modeste conclusioni del fuoriclasse sono arrivate nella ripresa, scaturite dalle iniziative del guizzante Conceição, ma non sono bastate. CR7 ha mostrato rabbia, pensando anche alla tripletta del rivale Leo Messi.

Il Congo risponde e scrive la storia

La Repubblica Democratica del Congo, tornata al Mondiale dopo cinquantadue anni (quando si chiamava Zaire, ricordata per Germania '74 e la 'punizione al contrario'), si è mostrata compatta e determinata.

Gli africani si sono qualificati a sorpresa, eliminando blasonate Camerun e Nigeria. Dopo aver subito il gol iniziale, la squadra, guidata da Desabre, ha preso fiducia e, nel recupero del primo tempo, ha trovato il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Masuaku, Wissa del Newcastle ha svettato di testa, saltando e beffando il distratto Araújo, firmando il primo storico gol e punto per il Congo nella competizione iridata.

Nella ripresa, il Portogallo ha provato a reagire con i cambi: il tecnico Martinez ha inserito lo juventino Conceição e poi Leão, ma la manovra è rimasta sterile e la difesa africana ha retto l’urto. L’inerzia del match non è mutata: i portoghesi sono apparsi innervositi, mentre il Congo ha mostrato meno timori.

Gli africani si sono resi pericolosi in contropiede con il quotato Bakambu del Betis (quotato 50 milioni), e hanno sfiorato il vantaggio con un tiro vicino al palo al 75'.

Regolamento e scenari del girone

Durante il match è stata applicata una novità regolamentare: il portiere del Congo ha trattenuto il pallone per più di otto secondi e l’arbitro del Qatar ha concesso un calcio d’angolo al Portogallo. C’è stato anche un gol in acrobazia di Cancelo, annullato per fuorigioco. Il blocco del PSG, con Nuno Mendes e Vitinha, non ha fatto la differenza; gli esperti Bernardo Silva e Bruno Fernandes hanno combinato poco. Bernardo Silva, evanescente e ammonito, è stato sostituito nella ripresa dopo l'accordo con il Real Madrid di Mourinho.

Questo pareggio complica la situazione per il Portogallo nel girone, che comprende anche Colombia e Uzbekistan. Per Cristiano Ronaldo, questa potrebbe essere l’ultima occasione per mettere nel mirino l’unico trofeo che manca alla sua eccelsa carriera, il titolo mondiale. Il quarto posto nel 2006 non vale il terzo dello squadrone di Eusebio nel 1966, ma per CR7, Bernardo Silva e Bruno Fernandes può essere l’ultima chance. Il tecnico Martinez si trova ora con una squadra irriducibile. La partita si è chiusa con la grande festa degli africani, che hanno celebrato un risultato storico e hanno messo in difficoltà il Portogallo, una delle favorite del torneo.