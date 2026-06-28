La Croazia ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Ghana per 2-1, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. L'incontro, valido per la terza e ultima giornata del girone L e disputato a Filadelfia, ha visto la formazione croata qualificarsi come seconda classificata, mentre il Ghana avanza tra le migliori terze del torneo. I gol di Sucic e Vlasic sono stati decisivi per il risultato finale, che ha permesso a entrambe le squadre di proseguire il loro cammino nella competizione.

La partita, molto combattuta e ricca di emozioni, si è sbloccata al 31' del primo tempo.

È stato Sucic a portare in vantaggio la Croazia con una conclusione precisa, sorprendendo la difesa ghanese e infiammando il match. La reazione del Ghana non si è fatta attendere e si è concretizzata nella ripresa: al 28' del secondo tempo, Luckassen ha trovato il gol del pareggio, riaccendendo le speranze della squadra africana e rendendo l'esito della gara incerto. Tuttavia, la Croazia ha dimostrato grande carattere e, appena dieci minuti più tardi, Vlasic ha siglato la rete decisiva che ha fissato il risultato sul 2-1, garantendo la vittoria e la qualificazione diretta.

Il percorso di qualificazione: Croazia agli ottavi, Ghana tra le migliori terze

Con questo successo, la Croazia consolida il secondo posto nel girone L, garantendosi l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Per la nazionale croata, si tratta di un risultato che conferma la sua solidità e la sua capacità di affrontare le sfide più importanti nelle competizioni internazionali. Il Ghana, nonostante la sconfitta subita in questa ultima giornata, ha comunque raggiunto l'obiettivo della qualificazione, rientrando tra le migliori terze classificate del torneo. Questo esito mantiene vive le ambizioni di entrambe le squadre nel contesto dei Mondiali di calcio, evidenziando l'equilibrio e la competitività che hanno caratterizzato il gruppo L.

Le prospettive future nel torneo mondiale

La qualificazione della Croazia come seconda del girone L rappresenta un traguardo significativo, che sottolinea la qualità e la preparazione della squadra in vista delle prossime fasi eliminatorie.

La nazionale ha dimostrato di possedere le risorse per competere ad alti livelli, e ora si prepara ad affrontare gli ottavi di finale con rinnovato entusiasmo. Il Ghana, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle realtà più interessanti e dinamiche del calcio africano, capace di superare la fase a gironi anche in un contesto estremamente competitivo. Le prossime sfide degli ottavi di finale saranno cruciali per entrambe le formazioni, chiamate a confermare il buon rendimento mostrato finora e a lottare per proseguire il loro cammino in questi Mondiali.