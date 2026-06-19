La Svizzera ha conquistato una vittoria convincente contro la Bosnia, imponendosi per 4-1 in una partita cruciale del gruppo B dei Mondiali di calcio. L'incontro, disputato nello scenario dello stadio di Los Angeles, ha visto la nazionale elvetica mostrare una netta superiorità, soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate. La prestazione è stata caratterizzata da grande concretezza e dalla capacità di sfruttare al meglio le opportunità create, culminando in un risultato che proietta la Svizzera in testa al girone.

La svolta della gara è arrivata nel secondo tempo, quando la squadra di Yakin ha saputo accelerare il ritmo e capitalizzare le proprie azioni offensive. Il vantaggio svizzero si è concretizzato al 29' della ripresa, grazie a Manzambi, che ha sbloccato il risultato con una rete di pregevole fattura. Galvanizzata dal gol, la Svizzera ha continuato a spingere, trovando il raddoppio al 39' con Vargas. Il dominio elvetico è stato ulteriormente rafforzato al 45', quando ancora Manzambi ha firmato la sua doppietta personale, portando il punteggio sul 3-0 e mettendo una seria ipoteca sul match. La situazione per la Bosnia si è complicata ulteriormente al 35' della ripresa, quando il difensore Muharemovic è stato espulso per un fallo su Embolo al limite dell'area di rigore, lasciando la sua squadra in dieci uomini.

I momenti chiave del secondo tempo

Nonostante l'inferiorità numerica, la Bosnia ha mostrato un moto d'orgoglio e, al 48', è riuscita ad accorciare le distanze con Mahmic, che ha realizzato il gol della bandiera. Tuttavia, il tentativo di rimonta è stato prontamente arginato dalla Svizzera, che ha ristabilito le distanze al 52'. Il quarto gol elvetico è arrivato su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Xhaka, fissando il risultato finale sul 4-1. La decisione del direttore di gara sul rigore è stata giudicata dubbia, ma non ha inficiato la legittimità della vittoria svizzera.

La svolta tattica e i marcatori decisivi

L'efficacia della Svizzera nella ripresa è stata anche il frutto dei cambi tattici operati dal tecnico Yakin, che hanno infuso nuova energia alla squadra.

Il primo gol di Manzambi è scaturito da un'azione ben orchestrata e da un preciso tiro al volo, a seguito di una respinta della difesa bosniaca. Poco dopo, Vargas ha saputo approfittare di un rimpallo in area per siglare il secondo gol. La doppietta di Manzambi è stata il coronamento di una prestazione eccezionale, con l'attaccante che ha saputo anticipare la difesa avversaria su assist di Vargas. Nonostante il gol di Mahmic nei minuti di recupero, la Svizzera ha mantenuto il controllo, chiudendo definitivamente i conti con il rigore di Xhaka. Questa vittoria permette alla Svizzera di guardare con fiducia al prosieguo del torneo, consolidando la propria posizione nel gruppo B.