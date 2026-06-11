Domenico Tedesco si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Bologna, esprimendo un profondo senso di soddisfazione e orgoglio per l'inizio della sua avventura in rossoblù. Durante l'incontro con i media, il tecnico ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso di essere qui, c'è un feeling positivo con il Bologna”. Una sintonia che, fin dalle prime battute, ha caratterizzato il suo approccio, sottolineando la qualità del progetto e la calorosa accoglienza ricevuta sia dalla società che dai tifosi, come anticipato dal titolo “Tedesco si presenta al Bologna: 'Felice e orgoglioso, c'è un feeling positivo'” e dal sottotitolo “Il nuovo allenatore sottolinea entusiasmo e sintonia con l'ambiente rossoblù”.

L'allenatore ha spiegato di aver percepito immediatamente un'atmosfera favorevole e una forte motivazione all'interno del club. “Ho sentito subito una grande energia e una voglia di lavorare insieme per raggiungere obiettivi importanti”, ha affermato Tedesco, evidenziando la chiara visione e l'impegno collettivo. Ha poi aggiunto con convinzione: “Il Bologna è una società con valori solidi e una storia importante. Sono convinto che, con il lavoro costante e la passione, potremo ottenere risultati significativi”.

La visione di gioco e gli obiettivi

Tedesco ha illustrato in dettaglio le sue idee per la squadra, ponendo l'accento su un calcio propositivo e offensivo e sull'importanza cruciale del gruppo.

“Voglio una squadra che giochi con coraggio, che non si tiri indietro e che sappia affrontare le difficoltà con spirito di sacrificio e determinazione”, ha spiegato, delineando i tratti distintivi del suo approccio tattico. Ha inoltre evidenziato la necessità di costruire un solido rapporto di fiducia con i giocatori e di coinvolgere attivamente tutto l'ambiente circostante, dai collaboratori più stretti fino alla base dei tifosi, creando una vera e propria unità d'intenti.

Il tecnico ha ribadito con fermezza che il percorso che attende il Bologna sarà indubbiamente impegnativo, ma al contempo estremamente stimolante. “Sappiamo che la Serie A è un campionato difficile e altamente competitivo, ma sono certo che con il lavoro quotidiano, la dedizione e la costanza potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”, ha affermato, infondendo fiducia.

Tedesco ha anche sottolineato l'importanza strategica di mantenere un dialogo costante e trasparente con la società, al fine di condividere in modo efficace strategie, obiettivi a breve e lungo termine e ogni decisione rilevante per il futuro del club.

Le aspettative e il percorso di crescita

La scelta di Domenico Tedesco è stata accolta con un generale entusiasmo, sia da parte della dirigenza che dall'intera piazza bolognese, desiderosa di continuare il percorso virtuoso intrapreso. Il club punta ora a consolidare i risultati ottenuti nelle ultime stagioni, che hanno visto una crescita significativa, e a proseguire con determinazione nel percorso di ulteriore sviluppo. Tedesco, che vanta esperienze pregresse di rilievo in Germania e alla guida della nazionale belga, porta con sé una mentalità internazionale e una spiccata attenzione alla valorizzazione e allo sviluppo dei giovani talenti, elementi chiave per la costruzione di una squadra competitiva e sostenibile nel tempo.

L'ambiente rossoblù si aspetta ora che il nuovo allenatore sappia trasmettere con efficacia la sua energia, la sua visione e le sue idee innovative, lavorando in stretta sinergia con la società per affrontare al meglio le sfide che la prossima stagione riserverà. La presentazione di Tedesco segna, di fatto, l'inizio di una nuova fase per il Bologna, un capitolo che si apre all'insegna dell'entusiasmo, della rinnovata speranza e di una chiara volontà di costruire un futuro sempre più ambizioso e ricco di successi per il club.