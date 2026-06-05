I gruppi organizzati dei tifosi della Lazio hanno ufficialmente annunciato la loro intenzione di non sottoscrivere abbonamenti per la prossima stagione calcistica. Questa decisione implica anche la mancata presenza alle partite casalinghe, sia per il campionato che per la Coppa Italia, segnando un’ulteriore fase nella protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito. La contestazione, che si protrae ormai da tempo, non accenna a placarsi, evidenziando una frattura sempre più profonda tra la tifoseria e la dirigenza biancoceleste.

Nonostante la drastica scelta di disertare lo stadio Olimpico per le gare interne, i supporter hanno comunque confermato che continueranno a seguire la squadra nelle trasferte e saranno presenti ai derby.

Questo gesto, definito dagli stessi come un “estremo atto d’amore”, sottolinea il paradosso di una tifoseria che, pur contestando la società, non intende far mancare il proprio supporto alla squadra in momenti e luoghi specifici. Tuttavia, a meno di un clamoroso ripensamento, la Lazio si troverà priva del sostegno del proprio pubblico organizzato anche nella nuova stagione, che vedrà l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina e la società impegnata a riconquistare un posto in Europa dopo due anni di assenza.

Le ragioni di una contestazione radicata

La frattura tra la tifoseria organizzata e la dirigenza appare ormai insanabile. La contestazione, infatti, è alimentata non solo da una gestione complessiva ritenuta insoddisfacente, ma anche da recenti comunicati del club che i supporter hanno giudicato insensati e da alcune dichiarazioni del presidente Lotito che hanno ulteriormente esacerbato gli animi.

Il clima di disaffezione è palpabile e diffuso, con numerosi tifosi che esprimono apertamente sui social network la loro distanza dalla squadra attuale e, soprattutto, dalla gestione societaria.

Un rappresentante del tifo organizzato ha chiarito la complessità della situazione: “A tutte le persone che ci chiedono quando uscirà il comunicato e quando prenderemo posizione sul discorso abbonamenti, possiamo dire che venerdì ci sarà il nostro comunicato in merito alla situazione abbonamenti. È una decisione molto difficile, sia entrare, sia rimanere fuori. Ci vuole del tempo per fare le cose fatte bene. C’è di mezzo il bene della Lazio, che non dobbiamo mai scordare, perché la prima cosa a cui pensiamo è quella”.

Questa dichiarazione evidenzia la ponderazione dietro la scelta, che mira a tutelare l'interesse superiore del club, pur attraverso una forma di protesta così incisiva.

Prospettive per la nuova stagione tra novità e incertezze

La società si appresta ad affrontare la prossima stagione con significative novità, prima fra tutte l’insediamento di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Il tecnico porterà con sé il suo staff, inaugurando un nuovo ciclo sportivo. Tuttavia, la prospettiva di uno stadio Olimpico vuoto nelle partite casalinghe rischia di pesare notevolmente sull’ambiente, sulla squadra e sulle ambizioni di riscatto europeo. La linea dura della protesta sembra destinata a proseguire, a meno di sviluppi inattesi dell’ultimo momento che possano ricomporre il difficile dialogo tra le parti.

Parallelamente, la Lazio dovrà gestire anche alcune problematiche legate alla rosa, inclusi gli infortuni che hanno colpito diversi giocatori, complicando ulteriormente la preparazione. Il nuovo staff tecnico, guidato da Gattuso, sarà chiamato a lavorare in un contesto reso ancora più complesso dall’assenza del sostegno organizzato dei tifosi, una componente che negli anni ha rappresentato un elemento fondamentale e spesso decisivo per la squadra biancoceleste. La stagione si preannuncia quindi ricca di sfide, non solo sul campo, ma anche sul fronte del rapporto con la propria base di sostenitori.