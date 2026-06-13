La nazionale statunitense ha fatto il suo debutto ai Mondiali di calcio contro il Paraguay senza la presenza del presidente Donald Trump, che ha optato per inviare una delegazione ufficiale. L'evento si è svolto presso il maestoso SoFi Stadium di Inglewood, situato nella zona sud di Los Angeles, un'arena che ha ospitato l'importante incontro. A guidare la delegazione presidenziale è stato il segretario di Stato Marco Rubio, la cui presenza è stata notata solo in poche occasioni sui grandi schermi e sui luminosi banner che circondano l'intera struttura, conferendo un'atmosfera di discrezione alla sua partecipazione.

Durante la partita, Rubio ha preso posto in tribuna d'onore, seduto accanto al presidente della FIFA, Gianni Infantino, mentre alla destra di quest'ultimo si trovava il presidente del Paraguay, Santiago Peña, a completare il parterre istituzionale.

Un aspetto particolarmente rilevante della copertura televisiva è stata la meticolosa attenzione della regia nel prevenire che il segretario di Stato Marco Rubio e il governatore democratico della California, Gavin Newsom, fossero inquadrati contemporaneamente. Questa scelta non è casuale, dato che Newsom è ampiamente considerato, da numerosi osservatori politici, come uno dei più probabili e agguerriti avversari di Rubio nella corsa alla Casa Bianca nel 2028.

La delegazione giunta da Washington per assistere all'incontro includeva anche altre figure di spicco dell'amministrazione e del Congresso, tra cui il ministro dei Trasporti Sean Duffy e il senatore Markwayne Mullin, entrambi noti per essere tra gli alleati più fedeli e vicini al Tycoon.

L'assenza di Trump e il confronto con i leader globali

La decisione di Donald Trump di non partecipare all'esordio della sua nazionale si distingue nettamente dalle scelte operate da altri capi di Stato e di governo in occasione di questa edizione della Coppa del Mondo. A titolo di esempio, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha presenziato alla partita inaugurale della sua nazionale, dimostrando un coinvolgimento diretto.

Analogamente, il primo ministro canadese Mark Carney era presente allo stadio di Toronto per sostenere il debutto del Canada. Un dettaglio che ha suscitato curiosità è stata la presenza dell'ex premier canadese Justin Trudeau, il quale ha scelto di seguire la nazionale statunitense proprio a Los Angeles, seduto in tribuna accanto alla sua compagna Katy Perry, che aveva precedentemente animato la cerimonia d'apertura dell'evento con la sua performance.

Le ragioni dell'assenza e il protocollo FIFA

L'assenza di Donald Trump al debutto degli Stati Uniti è stata ufficialmente motivata da un impegno istituzionale e personale concomitante. Nel giorno in cui la squadra scendeva in campo, il presidente ha ospitato alla Casa Bianca un evento di grande risonanza, l'UFC Freedom 250.

Questa data, inoltre, coincideva con il suo ottantesimo compleanno, aggiungendo un elemento personale alla sua decisione. Tale scelta ha rappresentato una chiara deviazione dal protocollo tradizionale della FIFA, una consuetudine seguita in passato da altri importanti capi di Stato. Tra questi, si ricordano l'emiro del Qatar, che ha presenziato all'inaugurazione dei Mondiali 2022, e Vladimir Putin, presente all'esordio della Russia nel 2018, entrambi rispettando la prassi di rappresentanza istituzionale in eventi di tale portata globale.