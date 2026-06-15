Nicolò Zaniolo proseguirà la sua carriera con l'Udinese, consolidando un legame che si estenderà per diverse stagioni. Il club friulano ha ufficializzato l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore dal Galatasaray, sancendo così il suo trasferimento permanente. Contestualmente, il fantasista ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029, un segnale chiaro della volontà di continuità tecnica e di crescita del progetto sportivo della società.

Zaniolo, classe 1999, ha disputato l'ultima stagione in Friuli, dimostrando il proprio valore sul campo.

Ha collezionato trentadue presenze complessive in Serie A, contribuendo con cinque reti e cinque assist, a cui si aggiunge un gol realizzato in Coppa Italia. Il suo apporto si è rivelato determinante per la squadra, che ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, riconoscendone il talento e l'importanza strategica. Questa operazione rafforza ulteriormente la rosa e consolida la fiducia nel percorso intrapreso dal club.

Il trasferimento definitivo e le prospettive future

L'accordo tra Udinese e Galatasaray si concretizza con il trasferimento a titolo definitivo, grazie all'esercizio della clausola di acquisto prevista nel contratto di prestito. La firma di Zaniolo su un contratto che lo lega al club fino al 2029 garantisce stabilità e prospettiva sia al giocatore, che potrà continuare il suo percorso di crescita in un ambiente già noto, sia al club, che si assicura un elemento chiave per i prossimi anni.

La scelta di puntare su Zaniolo si inserisce pienamente nella strategia di continuità tecnica e di valorizzazione dei giovani talenti, elementi centrali nel progetto sportivo dell'Udinese.

La stagione appena conclusa ha visto Zaniolo protagonista in campo, confermando le aspettative della dirigenza e dello staff tecnico. Il suo contributo in termini di gol e assist ha inciso in modo significativo sui risultati della squadra, che ora potrà contare su di lui per le sfide future, con l'obiettivo di raggiungere nuovi traguardi.

Dettagli economici dell'operazione

Il club friulano ha versato al Galatasaray una cifra pari a cinque milioni di euro per il trasferimento definitivo di Zaniolo. A questo si aggiunge una clausola che garantisce al club turco il cinquanta per cento sulla futura rivendita del calciatore.

Questi dettagli economici evidenziano l'importanza strategica dell'operazione sia per l'Udinese, che investe su un talento con ampi margini di crescita, sia per il Galatasaray, che mantiene un interesse sulle future evoluzioni della carriera di Zaniolo.

Questo trasferimento rappresenta un passaggio chiave per entrambe le società e, soprattutto, per il giocatore. Zaniolo potrà così proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente che ha già dimostrato di valorizzarlo e di credere fermamente nelle sue potenzialità, consolidando il suo ruolo all'interno della squadra bianconera.