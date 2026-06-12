Alberto Aquilani è ufficialmente il nuovo allenatore del Sassuolo. L'annuncio, giunto il 12 giugno 2026, segna il suo debutto assoluto in Serie A da capo allenatore. Aquilani subentra a Fabio Grosso, assumendo la guida della squadra emiliana.

La carriera di Aquilani, sia da calciatore che da tecnico, è caratterizzata da un percorso di costante evoluzione. Ex centrocampista di spicco, ha vestito maglie importanti come quelle di Roma, Liverpool, Juventus e Milan. Un legame particolare lo unisce al club neroverde, avendo vestito la maglia del Sassuolo nel 2017.

Il suo percorso da allenatore ha preso avvio con la Primavera della Fiorentina, dove ha dimostrato le sue doti nella gestione e valorizzazione dei giovani talenti. Successivamente, ha maturato esperienze significative in Serie B, guidando prima il Pisa e poi il Catanzaro. Con il Catanzaro ha raggiunto la finale playoff, persa proprio contro il Sassuolo. Queste esperienze hanno affinato la sua visione di gioco, improntata su un calcio ordinato e verticale, e la sua capacità di plasmare formazioni competitive.

Il profilo del nuovo tecnico del Sassuolo

Il profilo di Alberto Aquilani unisce una brillante carriera da calciatore di alto livello a un solido percorso di crescita come allenatore. La sua profonda conoscenza del calcio, unita all'esperienza nelle categorie inferiori, lo rende un tecnico con una visione moderna.

La sua abilità nel valorizzare i giovani, emersa con la Primavera viola e in Serie B, si allinea perfettamente con la filosofia del club emiliano.

Contesto e le prospettive future

L'arrivo di Aquilani è una scelta strategica per il Sassuolo, che, dopo la separazione da Fabio Grosso, cerca una svolta nella propria identità tecnica. Puntare su un allenatore emergente con un chiaro progetto tattico riflette la volontà del club di consolidare il proprio posizionamento in Serie A. Per Aquilani, è l'opportunità di affrontare la massima serie per la prima volta da capo allenatore, con l'ambizione di imprimere una nuova identità e proseguire il percorso di crescita del club.

Dettagli dell'accordo e obiettivi

L'accordo che lega Alberto Aquilani al Sassuolo è stato formalizzato oggi, dopo la risoluzione con il Catanzaro. Il contratto biennale prevede un'opzione per un terzo anno a favore del club, testimoniando fiducia e visione a lungo termine. Il tecnico romano torna in neroverde con l'obiettivo di consolidare e rilanciare il progetto sportivo, puntando a un calcio propositivo e alla valorizzazione della rosa, elementi chiave per il futuro del Sassuolo in Serie A.