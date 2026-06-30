Il Milan ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, legandosi a lungo termine a una squadra che punta a costruire attorno a lui il proprio progetto offensivo per gli anni a venire. Si tratta di un'operazione che il club di via Aldo Rossi ha portato avanti con decisione nelle ultime settimane, segno della volontà della nuova dirigenza di intervenire in maniera incisiva sul reparto avanzato dopo una stagione in cui la fase realizzativa aveva mostrato evidenti limiti.

Arriva l'ultimo giorno del bilancio 2025/2026 ed è il primo vero colpo del calciomercato della nuova stagione sportiva.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Ramos ha mosso i primi passi nel calcio giovanile tra Olhanense e Benfica, club nel quale ha completato la propria formazione fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con la maglia delle Aquile ha superato le cento presenze ufficiali, realizzando quarantuno reti e mettendosi in luce come uno dei talenti più interessanti del calcio lusitano. Il suo contributo è stato determinante nella conquista della Primeira Liga nella stagione 2022-2023, l'annata che lo ha consacrato definitivamente come predestinato e che ha attirato su di lui l'attenzione dei principali club continentali.

Dal Paris Saint-Germain al Milan: il percorso di crescita

Il salto di qualità è arrivato nell'estate del 2023, quando il trasferimento al Paris Saint-Germain lo ha proiettato in uno dei contesti più competitivi d'Europa. A Parigi Ramos ha costruito un palmarès di assoluto prestigio, fatto di tre campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe nazionali, due edizioni della Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA. In tre stagioni ha collezionato centotrentuno presenze e quarantacinque reti, numeri che testimoniano una continuità di rendimento non scontata all'interno di una rosa ricca di campioni internazionali come quella parigina, dove la concorrenza per un posto da titolare è sempre stata altissima.

Parallelamente alla crescita di club, il percorso in Nazionale ha consolidato la sua dimensione internazionale. Esordiente con il Portogallo nel novembre 2022, Ramos ha preso parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e ha contribuito alla vittoria della UEFA Nations League nell'edizione 2024-2025, confermandosi elemento di riferimento per la propria selezione anche nei momenti di maggiore pressione internazionale.

Il profilo tecnico e gli obiettivi del nuovo corso rossonero

Tecnicamente Ramos rappresenta un profilo di centravanti completo, capace di unire fisicità, senso della posizione e freddezza sotto porta. Sa muoversi negli spazi stretti dell'area di rigore, è efficace nel gioco aereo e possiede la capacità di trasformare in gol anche occasioni che altri attaccanti faticherebbero a finalizzare.

Caratteristiche che ne hanno fatto un obiettivo concreto per il nuovo corso tecnico del Milan, intenzionato a dotarsi di un terminale offensivo affidabile e già abituato a vincere ai massimi livelli del calcio europeo.

L'operazione si inserisce in una fase di profondo rinnovamento per il Milan, che nelle ultime settimane ha definito anche importanti cambiamenti nell'assetto dirigenziale del club. Il contratto fino al 2031 testimonia la volontà della società di costruire un progetto sportivo solido e duraturo, con Ramos chiamato a esserne uno dei protagonisti assoluti nei prossimi anni, in un percorso che il Milan immagina come la base per tornare stabilmente ai vertici del calcio nazionale ed europeo.

Per l'attaccante portoghese si apre ora un nuovo capitolo di carriera, dopo aver già conosciuto da vicino le pressioni e le soddisfazioni del calcio che conta. Il Milan attende di vederlo all'opera fin dal raduno estivo, con l'obiettivo dichiarato di restituire continuità e qualità a un reparto offensivo che negli ultimi anni ha spesso pagato la mancanza di un riferimento costante davanti alla porta.