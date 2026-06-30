Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Armel Bella-Kotchap dall'Hellas Verona. Il centrale ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2030, con un'opzione per la stagione successiva. L'operazione, dal valore di circa 10 milioni di euro, costituisce un record di investimento per il club, una mossa significativa per la squadra appena promossa in Serie A.

Il centrale, nato a Parigi l'11 dicembre 2001 e di nazionalità tedesca, ha esordito nel 2019 con il VfL Bochum, contribuendo alla promozione in Bundesliga nel 2021 con 74 presenze e una rete.

Ha poi giocato con il Southampton (26 presenze) ed è stato in prestito al PSV Eindhoven, dove ha debuttato in Champions League e vinto l'Eredivisie 2023/24. Nella stagione appena conclusa, ha militato nell'Hellas Verona, totalizzando 20 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Ha vestito le maglie delle nazionali giovanili tedesche ed è stato convocato in Nazionale maggiore nel 2022 per la Coppa del Mondo in Qatar.

Subito dopo la firma, Bella-Kotchap ha dichiarato: "Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Venezia e pronto a dare tutto per questa maglia", esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura.

Un investimento strategico per il Venezia

L'acquisto di Armel Bella-Kotchap, per circa 10 milioni di euro, rappresenta un investimento cruciale per il Venezia, che mira a consolidarsi in Serie A dopo la promozione.

Il difensore è considerato un rinforzo di spessore per la retroguardia arancioneroverde, fondamentale per le ambizioni del club nel massimo campionato.

La finalizzazione della trattativa

La trattativa, in fase avanzata da giorni, ha visto le visite mediche fissate per il 28 giugno, dopo l'intesa tra Verona e Venezia. L'operazione, valutata intorno ai 10 milioni, era già considerata tra le più importanti del calciomercato estivo. Il 29 giugno, Bella-Kotchap ha firmato in diretta televisiva su Sky Sport, in videochiamata con il direttore sportivo Antonelli, che ha definito l'acquisto "un gran colpo", evidenziando l'importanza e la soddisfazione per l'esito positivo dell'affare.