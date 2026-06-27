Il Venezia Football Club ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo di Kornel Lisman, un promettente esterno offensivo di vent'anni. Il giovane talento polacco, proveniente dal Lech Poznań, ha siglato un accordo che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2030, con la possibilità di estendere il rapporto per un'ulteriore stagione, fino al 2030/31. L'operazione, ufficializzata il 27 giugno 2026, segna un importante investimento per la squadra veneta, che punta su un profilo giovane ma già con significative esperienze internazionali e successi in patria.

La Carriera e i Successi di Lisman

Nato a Szczecin, in Polonia, Kornel Lisman ha compiuto il suo percorso di crescita calcistica nel rinomato settore giovanile del Lech Poznań. Qui ha dimostrato le sue qualità, collezionando un totale di sessantacinque presenze tra la prima squadra e la formazione B. Durante la sua militanza nel club polacco, Lisman ha contribuito attivamente al gioco offensivo, realizzando otto reti e fornendo quattro assist, numeri che sottolineano la sua incisività. La sua permanenza al Lech Poznań è stata coronata da successi significativi: ha infatti conquistato due campionati nazionali consecutivi nelle stagioni 2024/25 e 2025/26, affermandosi come elemento chiave in una squadra vincente.

L'Esperienza Europea

Oltre ai trionfi nazionali, Lisman ha avuto modo di misurarsi anche sul palcoscenico continentale, accumulando preziose esperienze nelle competizioni europee. Ha disputato tre gare di Conference League, dimostrando la sua capacità di adattarsi a contesti internazionali. La sua versatilità e il suo potenziale sono emersi anche nelle qualificazioni alle massime competizioni europee: ha giocato due partite nelle qualificazioni alla Champions League e altre due nelle qualificazioni all’Europa League, dove ha anche siglato una rete, a testimonianza della sua pericolosità sotto porta in contesti di alto livello.

Dettagli del Trasferimento e Profilo Tecnico

L'operazione che ha portato Lisman al Venezia è stata valutata intorno ai due milioni di euro, un investimento mirato per rafforzare il reparto offensivo.

Kornel Lisman è un esterno offensivo versatile, capace di ricoprire efficacemente sia la fascia sinistra che quella destra nel tridente d'attacco, offrendo così diverse soluzioni tattiche al tecnico. Nella stagione appena conclusa, il giovane polacco ha collezionato ventidue presenze, mettendo a segno una rete e fornendo due assist. Queste statistiche, unite alla sua giovane età e alle esperienze già maturate, lo rendono un profilo di grande interesse per il futuro del Venezia.