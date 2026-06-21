Il Mondiale estivo continua a regalare sorprese, alcune positive e altre decisamente meno. Tra le principali delusioni della competizione c'è senza dubbio la Turchia di Vincenzo Montella, indicata alla vigilia come una possibile outsider ma incapace di superare un girone sulla carta alla portata. A far discutere sono state soprattutto le prestazioni di alcuni uomini chiave, tra cui Kenan Yildiz, che però resterà centrale nel progetto Juventus. Sul fronte mercato, invece, attenzione ai possibili attriti tra Inter e Roma per Evan Ndicka, difensore che potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri in caso di partenza di Alessandro Bastoni.

Turchia fuori subito, Yildiz non incide: ma la Juventus lo blinda

Se c'è una nazionale che più di tutte ha tradito le aspettative in questo Mondiale estivo, quella è la Turchia. La selezione guidata da Vincenzo Montella è stata infatti la prima a salutare la competizione, un risultato inatteso considerando un raggruppamento che appariva ampiamente alla portata dei turchi. Un'eliminazione che ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle prestazioni dei singoli e, in particolare, su quella di Kenan Yildiz.

Il talento della Juventus era atteso come uno dei possibili protagonisti del torneo, ma non è riuscito a lasciare il segno né nel tempo disputato contro l'Australia né nella successiva sfida contro il Paraguay, giocata per intero.

Una battuta d'arresto sorprendente per un calciatore che mostrato qualità e personalità di alto livello. Va però ricordato come Yildiz si sia presentato all'appuntamento iridato con un fastidio al polpaccio trascinato dal finale di stagione in bianconero, un problema che potrebbe aver limitato il suo rendimento.

L'eliminazione mondiale non cambierà comunque il suo futuro alla Juventus. Fabrizio Romano ha infatti ribadito come il numero 10 continui a essere considerato centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, secondo le indiscrezioni, avrebbe persino contattato personalmente il giocatore nelle ultime ore per rincuorarlo dopo la cocente delusione vissuta con la maglia della sua nazionale.

Ndicka nel mirino dell'Inter: la Roma non fa sconti

Sul mercato, invece, potrebbe presto accendersi un asse particolarmente delicato tra Milano e Roma. L'Inter starebbe infatti valutando il profilo di Evan Ndicka come possibile erede di Alessandro Bastoni nel caso in cui il centrale italiano dovesse approdare al Real Madrid. Il difensore ivoriano rappresenta una soluzione particolarmente apprezzata dalla dirigenza nerazzurra per esperienza internazionale, affidabilità e conoscenza del campionato italiano.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice. La Roma continua a valutare il proprio difensore intorno ai 40 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere sconti a una diretta concorrente.

Dall'altra parte, però, Marotta sarebbe consapevole della necessità dei giallorossi di registrare almeno una cessione importante entro il 30 giugno e starebbe cercando di sfruttare questa situazione per abbassare le pretese economiche. Una partita di mercato che potrebbe entrare presto nel vivo e che rischia di generare più di una frizione tra i due club.