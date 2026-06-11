Le differenze normative tra Paesi possono riservare situazioni inattese, anche durante una competizione internazionale. Ne sa qualcosa Warren Zaïre-Emery, giovane talento del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, a cui è stato impedito l'accesso all'area bar dell'hotel di Boston che ospita il ritiro dei Bleus negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo.

Il centrocampista, che non ha ancora compiuto 21 anni, è stato fermato all'ingresso in applicazione della normativa del Massachusetts, lo Stato in cui si trova il quartier generale della selezione francese.

La legge locale vieta infatti ai minori di 21 anni di accedere ai locali in cui la vendita di alcolici rappresenta l'attività prevalente, anche se accompagnati da adulti.

Le sanzioni previste sono particolarmente severe: chi acquista bevande alcoliche per una persona sotto i 21 anni può essere punito con una multa fino a 2.000 dollari e con una pena detentiva che può arrivare a un anno di carcere.

Per evitare che Zaïre-Emery resti escluso dai momenti di socialità con il resto della squadra, la federazione francese starebbe valutando possibili soluzioni, facendo leva sul fatto che il bar sia collegato al ristorante dell'hotel. Una situazione che riguarda anche altri calciatori under 21 presenti nelle nazionali impegnate nel torneo.

Il Massachusetts, tuttavia, non rappresenta un'eccezione nel panorama statunitense. In Texas, ad esempio, le violazioni delle norme sull'alcol possono comportare multe fino a 4.000 dollari, mentre regolamenti analoghi, seppur applicati con modalità differenti, sono in vigore anche in California, New Jersey e Florida. Diversa la situazione negli altri due Paesi organizzatori del Mondiale: in Canada e Messico il divieto di consumo e acquisto di alcolici riguarda i minori di 18 anni.