Piazza del Plebiscito si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per un evento che unisce musica, sport e impegno sociale. Il prossimo 26 settembre andrà in scena il charity show “Una serata di stelle per Pupi”, promosso dalla Fondazione Pupi, realtà filantropica fondata dal vicepresidente e storico capitano dell'Inter, Javier Zanetti e dalla moglie, Paula de la Fuente. Un appuntamento che rientra nel programma di “Napoli capitale europea dello sport 2026” e “Città della musica”.

Musica, sport e solidarietà per il territorio

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di inclusione, crescita culturale e riscatto sociale. Il Comune di Napoli partecipa come co-organizzatore, condividendo i valori e le finalità solidali del progetto.

"Musica, spettacolo e sport saranno uniti per una raccolta fondi destinata a 5 associazioni del territorio, individuate dalla Fondazione, che promuovono lo sport e i suoi valori educativi e di inclusività - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Altro aspetto che renderà questa giornata ancora più speciale è il profondo legame che esiste tra Napoli e l'Argentina, fatto di valori condivisi, diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona".

La serata celebrerà anche i 25 anni della Fondazione Pupi, con un programma che intreccia spettacolo e memoria sportiva, e vedrà alternarsi sul palco artisti e ospiti internazionali.

Tra i nomi già confermati figurano LDA, Aka 7even, Max Pezzali ed Elisa, che offriranno anche contributi inediti, oltre a Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano. Insieme a loro, leggende del calcio legate a Napoli e all’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi, contribuiranno a rendere l’evento un momento di forte richiamo popolare.

Non mancherà un tributo a Diego Armando Maradona, raccontato dalla voce di Federico Buffa, a sottolineare il legame profondo tra la città e il campione argentino.

Sport, educazione e grandi eventi internazionali

La Fondazione Pupi ha ribadito la propria missione sociale, centrata sulla tutela dei minori e sulla promozione di percorsi educativi attraverso lo sport.

"L'obiettivo della Fondazione è creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti - ha spiegato Zanetti - la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale e lo sport riveste un ruolo centrale".

La serata sarà anche occasione per uno sguardo sul grande sport internazionale, con la presenza di Max Sirena, Team Director e skipper di Luna Rossa, impegnato nelle regate preliminari della Coppa America previste proprio a Napoli tra il 24 e il 27 settembre.

Un evento che intreccia spettacolo e solidarietà, rafforzando il ruolo della città come crocevia di cultura, sport e grandi manifestazioni internazionali.