Nicolò Zaniolo, da poco riscattato dall'Udinese, si potrebbe ritrovare al centro di una potenziale asta di calciomercato che vedrebbe coinvolte Juventus, Milan, Lazio e anche Como. Parallelamente, il Napoli continua la ricerca di rinforzi offensivi per completare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri e avrebbe aggiunto alla lista Luis Henrique dello Zenit.

Zaniolo e Udinese, il futuro è in bilico: Juventus, Milan e Lazio osservano

Quella che sembrava una permanenza destinata a consolidarsi potrebbe trasformarsi rapidamente in un nuovo capitolo di mercato.

Le dichiarazioni rilasciate dall'entourage di Nicolò Zaniolo poche ore dopo il riscatto del giocatore dal Galatasaray da parte dell'Udinese hanno infatti acceso più di un interrogativo sul futuro dell'attaccante italiano.

Dietro l'apparente normalità dell'operazione emergerebbero infatti alcune crepe nel rapporto tra il calciatore e il club friulano. Le parti non avrebbero ancora trovato un'intesa per il prolungamento del contratto e questa situazione starebbe attirando l'attenzione di diverse società di primo piano. Juventus, Milan e Lazio avrebbero già iniziato a monitorare con interesse l'evoluzione della vicenda, valutando la possibilità di inserirsi qualora si aprissero margini concreti per una cessione.

La valutazione del giocatore si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un profilo che, nonostante gli alti e bassi delle ultime stagioni, conserva ancora qualità tecniche e margini tali da intrigare numerosi club. Attenzione anche al Como, che potrebbe rappresentare una sorpresa nella corsa all'ex Roma. La società lombarda, infatti, avrà bisogno di incrementare la presenza di giocatori italiani in rosa per rispettare i parametri UEFA e potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane.

Napoli, sondaggio per Luiz Henrique: lo Zenit chiede 40 milioni

Nel frattempo il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di esterni offensivi in grado di aumentare qualità e profondità della rosa.

Tra i profili valutati dalla dirigenza partenopea sarebbe emerso anche quello di Luiz Henrique, attaccante brasiliano attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo.

Il club azzurro avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per comprendere la fattibilità dell'operazione, ricevendo però una risposta piuttosto chiara dalla società russa. Lo Zenit non sarebbe disposto a trattare per meno di 40 milioni di euro, una richiesta legata anche alla necessità di evitare una minusvalenza dopo l'investimento da 35 milioni effettuato per acquistare il giocatore.

Una cifra che il Napoli considera elevata e che, almeno allo stato attuale, rappresenta il principale ostacolo alla trattativa. Nonostante questo, Giovanni Manna continua a lavorare per trovare eventuali margini di manovra e provare a ridurre le pretese economiche del club russo. La sensazione è che serviranno tempo e pazienza, ma il profilo del brasiliano resta uno di quelli maggiormente apprezzati per rinforzare le corsie offensive della squadra partenopea.